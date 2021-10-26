Buderus Kombi arıza kodları: Buderus Kombi hata kodları ve çözümleri

Yaz, kış kullanılan bu cihazlar bazı zamanlar bir takım hata kodları verebilmektedir. Bu hata kodlarının kullanıcılar tarafından bilinmesi son derece önemlidir. Çünkü bu şekilde hatanın sebebini ortadan kaldırarak çözüme ulaşabilirler.

Buderus Kombi Arıza Kodları Nelerdir?

227 Arıza Kodu: Bu arıza alev algılanmadı anlamına gelmektedir. Arızanın çözümü için gaz vanasının açık mı yoksa kapalı mı olduğunun kontrol edilmesi gerekmektedir.

356 Arıza Kodu: Bu arıza kodu kombinin besleme geriliminin düşük olduğu anlamına gelmektedir. Çözümü için ise en az 196 VAC besleme geriliminin meydana getirilmesi gerekmektedir.

1017 Arıza Kodu: Su basıncı düşük olduğu zaman kombi bu hatayı vermektedir. Çözümü için ilk önce su basıncının kontrol edilmesi gerekir. Kombi istenen basınca ulaşana kadar su ilavesinde bulunmak gerekmektedir.

2971 Arıza Kodu: Bu arızada çalışma basıncı düşük anlamına gelmektedir. Öncelikle ısıtma tesisatındaki hava alınmalıdır. Ardından su basıncı kontrol edilip istenen basınca ulaşana kadar su ilavesi yapılması gerekmektedir.

2972 Arıza Kodu: Bu arıza kodu şebeke geriliminin oldukça düşük olduğu anlamına gelmektedir. Çözümü için gerilim beslemesinin oluşturulması gerekir.

0Y Arıza Kodu: Sensör sıcaklık artışının arttığı anlamına gelir. Bu durumda muhakkak bir yetkili servise başvurulması gerekmektedir.

2E-Y Arıza Kodu: Kalorifer tesisatındaki sirkülasyon problemlerinde kombi bu arıza kodunu vermektedir. Bu arıza için yetkili servis aranmalıdır.

3A-Y Arıza Kodu: Fan çalışmadığı zaman bu arıza kodu görünür. Voltaj düşük olduğu zaman bu hatayı verebilmektedir. Sorun giderilemiyorsa yetkili servise başvurulmalıdır.

4L Arıza Kodu: Tesisattaki su basıncının düşük olduğu anlamına gelmektedir. Tesisat su basıncının yükseltilmesi gerekmektedir.

4Y Arıza Kodu: Bu arızada gidiş suyu sensörü çalışmaz. Bu durumda yetkili servis aranmalıdır.

5L Arıza Kodu: BUS iletişiminde kesinti olduğu anlamına gelmektedir. Termostat kablosunun kontrol edilmesi, gerekirse yetkili servisin aranması gerekmektedir.

6A Arıza Kodu: Kombideki ateşleme sorunu nedeni ile ortaya çıkar. Bunun için kombinin gaz vanasının kontrol edilmesi gerekir.