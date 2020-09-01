Bu yöntemler tahta kaşıklarınızı kirden arındıracak

Tahta kaşıkların üzerindeki lekeleri tamamen gidermek ve hijyen sağlamak açısından birçok farklı yöntem söz konusu… Tahta kaşıkları eski haline döndürme yöntemlerini ve kaşıkların nasıl temizlenmesi gerektiğini sizler için sıraladık.

Karbonat ve sirke ile temizlik

Mutfağınızın olmazsa olmazı tahta kaşıkların temizliği için kaşıkları sıcak su dolu büyük tencerenin içine koyun. Üzerine 1 yemek kaşığı karbonat ve 1 çay bardağı da sirke ekleyin. Bu şekilde 15 dakika kadar kaynatın. Tahta kaşıkların üzerinde biriken kirlerin suya aktığına şahit olacaksınız.

Zeytinyağı ile temizlik

Temizlemek istediğiniz tahta kaşıkları zeytinyağı ile güzelce silin. Bir fırın tepsisinin içine temizlemek istediğiniz tahta kaşıkları dizin. Fırını önceden ısıtın. Sıcak fırında kaşıkları 10 dakika bekletin. Daha sonra fırından çıkardığınız kaşıkları deterjanla yıkayın. Sıcak su ile güzelce durulayın. Kuruması için güneş alan bir yere koyun.

Hindistan cevizi yağı ile temizlik

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını sıcak su dolu bir tencerenin üzerinde eritin. İçine birkaç damla limon sıkıp karıştırın. Yumuşak bir bezin ucunu bu karışıma hafifçe batırın. Tahta kaşıkları bu karışım ile silin. 10 dakika bu halde beklettikten sonra sıcak su ile durulayın.

Sabun tozu ile temizlik

Tahta kaşıkları sabun tozu ile yenileyebilirsiniz. Bir miktar rendelenmiş sabun tozunu içi sıcak su dolu bir kaba ekleyin. Kaşıkları bu suya batırın. 30 dakika bekleyin. Bu esnada tahta kaşıklardaki kir ve yağın suya aktığını göreceksiniz. Bekleme süresi bitince kaşıkları sıcak suyla yıkayın.

Tahta kaşık kullanmak hangi durumlarda zararlı?

Tahta kaşıklar uzun süre kullanıldığında üzerindeki cila akıyor ve zamanla kaşıklarda çatlama meydana geliyor. Çatlayan kaşıkların bu kısımlarına bakteriler yerleşebiliyor ve bunlar da zamanla yemeğe geçiyor. İşte bu nedenle cilasız tahta kaşıkları tercih etmek aslında en doğrusu…