Bu yıl İstanbul Maratonu’nda yine pek çok kişi eğitim için koşacak

- Pandemi döneminden en çok etkilenen alanların başında da eğitim geliyor. Siz Darüşşafaka olarak nasıl etkilendiniz bu süreçten? Nasıl önlemler aldınız?

2020 yılı, hepimizin yakından tanıklık ettiği üzere Covid-19 pandemisinin gölgesinde geçiyor. Bu süreçte tabii birçok sektörde pandeminin yıkıcı etkilerini gördük ama eğitim konusunu ayrıca ele almak gerekiyor.

Darüşşafaka olarak bizim durumumuz tabii biraz daha farklı. Her şeyden önce yatılı bir eğitim kurumu Darüşşafaka. Bunun getirdiği ilave görev ve sorumluluklar var. Mart 2020’den bu yana da bu görev ve sorumlulukların bilincinde hareket ediyoruz. Kamu otoriteleriyle ilk günden bu yana çok yakın çalıştık. Onların yönlendirmeleri doğrultusunda, kurum bünyesinde alınabilecek her türlü önlemi hatta kimi zaman bize önerilenlerden çok daha fazlasını aldık, almaya da devam ediyoruz. Şu an sadece 12. sınıf öğrencilerimiz kampüsümüzde eğitim alıyorlar. Bizim için birincil öncelik çocuklarımızın sağlığı. Bu önceliğimiz hiçbir zaman da değişmeyecek.

Şimdi normalleşme süreciyle birlikte hem fiziki eğitimi hem de uzaktan eğitimi eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Özellikle fiziki eğitim kapsamında sınıflarımızdan yemekhanemize, ortak çalışma alanlarından yatakhanelerimize kadar her türlü hijyen ve sosyal mesafe önlemini aldık.

Bunun yanında tabii pandeminin nasıl seyredeceğini bilmiyoruz ama biz yine de farklı senaryolara göre, A, B, C, D planlarımızı hazırladık. Bunları da duruma göre yine kamu ile koordineli biçimde devreye almaya hazırız.

- Uzaktan eğitimle ilgili size geri dönüşler nasıl? Öğrencilerden, öğretmenlerden, ailelerden?

Çok güzel. Beklediğimizden çok daha iyi gidiyor açıkçası. Tabii özellikle bir yatılı eğitim kurumu iseniz, uzaktan eğitimin tamamen fiziki eğitimin yerini alması mümkün değil. Belki akademik olarak o seviyeye yaklaşabilirsiniz ama bizim için bir o kadar önemli olan diğer bir konu da öğrencilerimizin sosyal gelişimi. Ama akademik olarak baktığımızda uzaktan eğitim ile ciddi bir başarı yakaladığımızı söyleyebilirim. Öğretmenlerimizden, velilerimizden aldığımız geri dönüşler oldukça olumlu.

- Darüşşafakalı olmaktan bahsetmişken, biraz Darüşşafaka’yı dinleyebilir miyiz sizden? Hikayesini, misyonunu, eğitim sistemini…

Tabii ki… Köklerini Osmanlı İmparatorluğu’ndan alan, 1863 yılında padişah fermanıyla, 5 Osmanlı aydını tarafından kurulmuş bir kurum Darüşşafaka. Annesini ya da babasını küçük yaşlarda kaybetmiş, maddi durumu elverişsiz, yetenekli öğrencilerimize 5’inci sınıftan lise sona kadar ücretsiz kolej eğitimi sunuyoruz. Burada her yıl açtığımız bir sınavımız var ve bu sınav sonucunda her yıl yaklaşık 120 öğrencimizi de bünyemize katıyoruz.

Peki ne yapmaya çalışıyoruz? Darüşşafaka, her daim ülkesine ve milletine faydalı, bu topraklara karşı sorumluluğunun bilincinde lider bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiştir. 157 yıllık tarihi boyunca savaşlara, krizlere, afetlere rağmen, çıktığı bu zorlu yolda misyonundan hiçbir zaman uzaklaşmamış; ülkesi ve milletiyle kol kola büyük zorluklara göğüs germiş ve bugünlere ulaşmıştır. Her koşulda eğitimle hayatları değiştirmeye devam etmiştir.

- Yaklaşan bir İstanbul Maratonu var. Bu yıl maraton ilk kez pandemi nedeniyle sanal ortamda koşulacak. Maratonda Darüşşafaka için koşmak isteyecek; Darüşşafaka’ya destek vermek isteyecekler için önerileriniz var mı?

İstanbul Maratonu’nu dünyada benzersiz kılan çok sayıda özellik var. İnsanların aklına hemen iki farklı kıta arasında koşulması geliyor. Ama benim için İstanbul Maratonu’nun en büyük özelliği yarattığı benzersiz sosyal etki. Bugüne kadar bu maraton kapsamında açılan kampanyalarla öyle güzel sonuçlara ulaşıldı ki… Her şeyden önce bir sivil toplum gönüllüsü olarak bununla gurur duyuyorum. İstanbul Maratonu da bunun en somut örneği. Sporun birleştirici gücünün en güzel örneklerinden biridir bu maraton.

Bu yıl tabii ilk kez bu maraton sanal olarak koşulacak. Maratona kayıt yaptıran koşucular 7 ve/veya 8 Kasım’da kendi belirledikleri saatte istedikleri bir mekânda koşarak maratonun parçası olabilecekler. İyilik Peşinde Koş Platformu’nda yine bağış kampanyalarını gerçekleştirebilecekler. Biz de bu yıl İstanbul Maratonu kapsamında toplanacak bağış ve desteklerle, 1.000'e yakın öğrencimizin bir yıllık eğitim kiti masraflarını karşılamayı hedefliyoruz.