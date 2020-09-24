Bu sirke diğerlerini unutturacak… Alıç sirkesi nelere faydalı?

Gelin, hep birlikte alıç sirkesinin hem yapılışına hem de faydalarına bakalım…

Alıç sirkesi nasıl yapılır?

Malzemeler

1 kilo alıç

1 çay bardağı elma sirkesi

1,5 tatlı kaşığı kaya tuzu

1 adet elma

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 litre su

Hazırlanışı

Öncelikle 5 kiloluk kavanozun içerisine 2 litre suyu ekleyin.

Alıçları iyice yıkayın kurutun.

Alıçları su dolu kaba ekleyin. Dilimlediğiniz elmaları alıçların üzerine dökün.

Kaya tuzu, toz şeker ve elma sirkesini de kaba ilave edin.

Kavanozun kapağını sıkıca kapatın.

Sirkenizin sabah ve öğle saatlerine güneş ışığında, diğer saatler ise güneş ışığı almayacak şekilde serin ve kuru kalmasını sağlayın.

Bu şekilde sirke mayalanacaktır. Yaklaşık 8-10 gün sonra sirkenizin maya işlemi bitecek.

Alıçlar dibe çöktüğü zaman sirke hazır olacak.

Kullanım kolaylığı için hazırlamış olduğunuz sirkeyi süzüp cam bir şişeye aktarabilirsiniz.

Sirkenizi serin ve kuru bir yerde muhafaza etmelisiniz.

Alıç sirkesinin faydaları neler?

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kalp ve damar rahatsızlıkları riskini azaltır.

Böbrek kumunu dökmeye yardım eder.

Yüksek antioksidan içerir.

Metabolizmayı hızlandırır.

Damar sertliğini gidermeye yardımcı olur.

Uyku problemlerine iyi gelir.

Yüksek tansiyonun düşürülmesine yardım eder.

Hafızayı güçlendirme etkisi vardır.

Zayıflamaya yardımcı olur.

İdrar yolu enfeksiyonu riskini azaltır.

Alıç sirkesi oldukça yoğun ve etkilidir. Salatalara konulacaksa, az miktarda su ile seyreltilip eklenebilir. Çok fazla kullanımı tansiyon düşüklüğüne neden olabilir. Asidik formu, fazla kullanıldığında mideye zarar verebileceğinden miktarına mutlaka dikkat edilmelidir.