Bu sebzeleri saksıda da yetiştirebilirsiniz! İşte püf noktaları...

İşte evinizde kolayca yetiştirebileceğiniz sebzeler...

Ispanak

Ispanak, soğuğa karşı dayanıklıdır ve her toprağa da uyumlu. Tohumdan yetişen ıspanağı ekerken birkaç noktaya dikkat etmenizde fayda var. Ekmeden önce toprağı düzleştirin ve ardından tohumları toprağa serpin.

Taze soğan



Saksıda yetiştirmek için tercih edebileceğiniz diğer bir sebze de taze soğan. Bunun için arpacık soğanını toprağa ekin, yeşil soğanlarınız zamanla çimlenerek filiz verecektir. Daha sonra da hızla büyüyecektir. Her mevsimde kolayca yetişen taze soğanı ister saksı da isterseniz de altı delik uygun bir kapta yetiştirebilirsiniz.

Bezelye

Balkonunuzda kolayca yetiştirebileceğiniz bezelyeyi kış için tercih edebilirsiniz. Yalnız bir noktaya dikkat etmekte fayda var. Bezelyenizin sulama işlemini sabah erkenden veya akşam saatlerinde yapmalısınız.

Biber

Yemeklerimizden eksik etmediğimiz biberi kolayca ve sağlıklı bir şekilde kendinizde yetiştirebilirsiniz. Bunun için ilk olarak geniş bir saksı tercih etmelisiniz. Ayrıca ektikten sonra çürümeyecek şekilde düzenli bir şekilde sulamaya dikkat edin.

Çalı fasulyesi

Saksıda yetiştirilebilen sebzelerden biri de çalı fasulyesi. Balkonunuzdan kolayca toplayıp, harika bir yemek hazırlayabilirsiniz.

Kekik

Mis gibi kokusuyla yemeklere ayrı bir lezzet katan kekik... Saksıda rahatlıkla yetiştirebileceğiniz bitkilerden biri. Ancak saksı seçiminde dikkatli olmakta fayda var. Kekik ekmeye karar verirseniz, suyu boşaltabilmesi için delikli saksı tercih etmelisiniz.