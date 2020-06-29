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Haber Giriş: 29.06.2020 - 17:44,Son Güncelleme:

Bu sebzeler taptaze dalından koparılmış bir şekilde kapınızda…

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Bu sebzeler taptaze dalından koparılmış bir şekilde kapınızda…
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Erüst Tarım haftanın 6 günü İstanbul teslimatlarına başladı. İstanbul için 14:00’e kadar gelen tüm siparişler ertesi günü taptaze dalından koparılmış bir şekilde kapınızda.

Tüm ürünler, iyi tarım uygulamalı olarak insan sağlığına en elverişli şekilde yetiştiriliyor. Tohumdan mutfağa kadar uzanan yolda, müşterilere ulaşmasını sağlayabilmek için dünyanın birçok bölgesine yaptığı ziyaretlerde edindiği bilgi ve teknolojiyi ülkemize getiriyor.

Yenilebilir çiçeklerden mikro ﬁlizlere, mini salatalıktan şeker domatese, saksı baharatlardan mini kabak ve patlıcana kadar aynı zamanda şu anda herkesin şifa olarak nitelendirdiği sap kereviz gibi yüzlerce ürünü 12 ay bulunabilirlik felsefesiyle iyi tarım uygulamalı üretilmektedir.

Minyatür ürünlerin hasat zamanları diğer yetişmiş normal ürünlere nazaran daha kısa sürede olması nedeniyle vitamin ve besin değeri olarak daha zengin bir değere sahiptir. Kısa sürede hasat edildiği içinde iyi tarım uygulamaları kapsamında farklı bir ilaç ve katkı maddesine uğramadan yetiştirilip paketleme sürecine geçmektedir.

Erüst Tarım’ın tüm büyük zincir marketlerde satışı bulunmaktadır ve direkt olarak online sipariş hizmeti vermektedir.

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