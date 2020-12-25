Bu püf noktalar çok etkili olacak... Eğer diliniz yandıysa...

Tuzlu suyla gargara yapın

Yediğiniz bir yemekten veya içtiğiniz bir içecekten yanan dilinizi bu acıdan kurtarmanın en etkili yollarından biri de tuzlu sudur. Soğuk bir tuzlu su karışımı ile gargara yapın. Tükürmeden önce yavaşça ağzınızda çalkalayabilirsiniz.

Dilinizi süte batırın

Kahvenize ve çayınıza eklediğiniz, gece uyumadan tükettiğiniz sütün farklı kullanım alanları da vardır. Süt, ağrıyı hızla gidermenize yardımcı olabilecek bir özelliğe sahiptir. Dili soğuk süte batırın ve daha iyi hissedene kadar bir süre bekleyin. Ağzınızda ağrıyı tekrar hissettiğinizde bu işlemi tekrarlayabilirsiniz. Süt, suyun sağlayamayacağı özel bir kaplama sağlar.

Yanık bölgeye bal sürün

Bal sadece yatıştırıcı bir etkiye sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda hoş bir tada da sahiptir. Bu ürün aynı zamanda bir yanık iyileştiricidir. Bal ürünlerine alerjiniz yoksa bu çare favorilerinizden biri olabilir. Bir kaşık bal alın ve yanmış dilinizi kalın bir tabaka ile kaplayın. Tam etkisini göstermesi için olabildiğince uzun süre orada kalmasına izin verin.

Naneli sakızı yanık bölgeye koyun

Nane, soğuğu algılama alanlarını harekete geçirmeye yardımcı olan mentol sayesinde size yardımcı olabilecek basit ve hızlı bir çaredir. Size bir soğuma hissi verir, böylece doğal olarak daha iyi hissetmeye başlarsınız. Yaralı bölgeye bir parça naneli sakız koyun ve çiğnemeyin. Özellikle genel olarak nane ürünlerine aşırı hassassanız, çok uzun süre orada bırakmayın.

Aloe vera bitkisinin jelini kullanın

Aloe vera, birinci ve ikinci derece yanık yaralarının tedavisi için önerilen doğal bir şifacıdır. Yanığı önemli ölçüde azaltabilir ve ilk uygulamadan itibaren size biraz rahatlık sağlayabilir. Sadece aloe vera jelini dilinizin üzerine koyun ve bir süre bekleyin.

Biraz çikolata veya şeker yalayabilirsiniz

Toz şekerin iyileştirilmesi zor yaraların tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir. Rahatsız edici yanık ağrısını hafifletmeye yardımcı olacaktır. Dilinize toz şeker koyun ve bekletin. Ayrıca çikolata gibi şeker içeren herhangi bir ürünü de kullanabilirsiniz.

Buz uygulaması yapın



Soğuk bir şey uygulamak, dil yanığı olduğunda akla gelen ilk şeylerden biridir. Ancak doğru uygulama burada çok önemlidir. Asla bir buz küpünü yalamayın çünkü durum daha da kötüleşebilir. Bunun yerine dilinizin yüzeyine biraz buz serpebilir ve yaralı bölgeyi kapladığından emin olabilirsiniz.

Dilinizi soğuk yoğurda batırın

Dilinizi yoğurda, kefire veya laktobakteri içeren herhangi bir probiyotik ürüne batırmak, yanık yarası olduktan sonra enfeksiyondan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

Ağzınızdan dilinizle nefes alın

Dilinizi yaktıktan sonra ağzınızı kapalı tutmayın ve mümkün olduğunca fazla hava vermeye çalışın. Diliniz ağzınızdan dışarı çıkacak şekilde derin nefesler alarak köpeklerin kullandığı nefes alma tekniğini ödünç alabilirsiniz. Gerçekten sıcak bir şey içtikten sonra biraz rahatlamanıza yardımcı olacaktır.