Bu öneriler çok işinize yarayacak! Evlerde oluşan küfü temizlemek için...

Evinizi yalnızca temel eşyalar kullanarak daha yaşanılabilir hale getirmeniz mümkün. Nasıl mı? İşte cevabı…

Nem emici olarak kaya tuzu kullanın

Evinizdeki nem seviyesini yüzde 30 ila 60 civarında tutmak, sağlığınız ve rahatınız için önemlidir. Yüzde 80’in üzerindeki nem seviyeleri, bakteri ve mantarların büyümesi için ortam yaratır. Bu küf ve mantarları özellikle de akciğer hastalıkları olan kişilerin soluması oldukça zararlıdır.

Havadaki nemi toplamak için kaya tuzu kullanmak, nem birikmesini önlemek için iyi bir adım olabilir. Tuzu küçük bir kaba koyun ve içerisine su ekleyin. Bunun yerine daha şık durabilecek kaya tuzu lambası da kullanabilirsiniz.

Küfleri kabartma tozu ile giderin

Evlerimizin banyolar, bodrumlar gibi nemli ve havalandırılmamış alanlarında hatta pencerelerimizin çevresinde küf oluşabilir. Küfü çıkarmak için de pratik yöntemler var tabii ki. 1 bardak karbonatı bir sprey şişesinde su ile karıştırın. Karışımı küfün üzerine püskürtün ve yaklaşık 5 dakika bekletin. Ardından bir sünger ile ovalayın ve tamamen kurumasını bekleyin. Küften eser kalmadığını göreceksiniz.

Lekeleri diş macunu ile temizleyin

Banyonuzun lavabosunu parlatmak için ihtiyacınız olan tek şey diş macunu. Macunlar, dişlerimizden plakları çıkarmak için hafif aşındırıcı olduğundan temizlik için de harikalar yaratabilir. Bir dahaki sefere lavabonuza diş macunu damlattığınızda suyla çıkarmak yerine temizlemek için değerlendirebilirsiniz.

Lastikler kurtarıcı olabilir

Özellikle de yazlık evlerde bulunan ışıklı soğutucu fanların zamanla vidaları gevşer. Çok fazla dönmesinden kaynaklı bu gevşemeler zamanla seslere de sebep olabilir. Engellemek için büyük paket lastikleriyle tutturabilirsiniz. Lastiği, vidaların kavradığı yerlere takın ve zamanla gevşemesini önleyin.

Bir kibrit tüm kokuları alır

Banyoyu kullandıktan sonra bir kibrit yakmak güçlü kokuları etkisiz hale getirebilir. Bu kokuları yok etmek için güçlü havalandırmanız veya pencereniz yoksa bu ipucu çok etkili olabilir. İstenmeyen kokuları maskeleme konusunda kibrit en değerli yardımcınız olacaktır.

Biriken kirleri sirke ile temizleyin

Bir musluk basınç kaybetmeye veya püskürtmeye başladığında, bunun nedeni kir birikmesi olabilir. Musluğunuzun ucu zamanla tıkanabilir. Temizlemek için yapmanız gereken tek şey ise diş fırçası yardımıyla sirke ile fırçalamaktır.

Çöp kutusuna ufak delik bırakın

Çöp tenekenizin yan tarafına küçük bir delik açın. Böylece değiştirirken çöp poşetini çıkarmanız daha kolay olacaktır. Bu şekilde küçük kazalardan kaçınır ve çöp çıkarırken etrafa dağılmasını da önlersiniz. Deliğin çok büyük olmasına da gerek yoktur.