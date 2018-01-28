Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız

Balığı çıtır çıtır kızartmak için, biraz sütte bekletip una bulamak, ondan sonra kızartmak gerekir.

Patateslerin filizlenmesini önlemek için aralarına bir adet elma yerleştirin, uzun süre bozulmadan kalacaktır.

Doğranıp kızarmak için bekleyen patlıcanların üzerine birkaç kaşık toz şeker ve tuz serpip bırakın. Acı suyu çıktıktan sonra yıkayıp, kağıt peçete ile kurulayın.

Eritmeye koyduğunuz tereyağın yanmasını istemiyorsanız içine bir kaç damla zeytinyağı damlatın.

Galeta tozu gratin'li yemeklerin üzerine serpildiğinde daha iyi kızarmasını sağlar.

Kullandığınız portakal ve limonların kabuklarını rendeleyip, toz şekerle karıştırıp bir kavanoza koyup, buz dolabında saklayın. Kek ve kurabiyelerinizde kullanabilirsiniz.

Haşlama suyuna ekleyeceğiniz bir miktar süt, karnabaharın beyazlaşmasına ve kötü kokmamasına yardım eder.

Makarna suyu kaynarken içine koyacağınız bir miktar sıvı yağ, makarnaların birbirine yapışmamasını ve taşmamasını sağlar.

Patates püresi yaparken tuz ile birlikte aynı miktarda toz şeker de koyarsanız, daha iyi katılaşır, rengi de daha sarı olur.

Yumurtaların haşlanırken çatlamaması için suyuna bir kaç kaşık sirke ilave edin.

Zeytinyağlı yemeklerin kararmasını istemiyorsanız, soğumadan kapağını açmayın.

Peyniri kolay rendelemek için 10 dakika buzlukta bekletin.

Limon kabukları çelik eşya parlatılmasında kullanılabilir.

Domatesin kabuğunu kolay soymak için kaynar suya daldırıp, bıçağın tersi ile domateslerin üzerinden gidilir.

Mayonez yaparken kesilirse, bir yumurta sarısını 2 -3 damla sirke ile çırpıp, biraz zeytinyağı ile koyulaştırıp, kesik mayoneze katıp, çırpın.

Kuru bakliyatı bir gece önceden ıslatın, haşlarken ise içine bir parça karbonat katın. Ayruca kuru fasulye, nohut, barbunya gibi kuru bakliyatları y pişirmeden bir gece önceden ılık suda bekletirken suyun içerisine bir çay kaşığı tuz ve bir yemek kaşığı şeker de ekleyebilirsiniz. Ertesi gün fasulyeleri beklettiğiniz suyu dökün ve yarım tatlı kaşığı kimyon da ekleyerek yemeğinizi pişirmeye geçin. Kimyon yemeklerin gazını almakta birebirdir. Kuru fasulyeyi kaynatırken üzerinde oluşan köpükleri de temizlemeyi ihmal etmeyin.

Patates haşlarken içine bir kaşık sirke koyun. Rengi daha sarı ve daha lezzetli olur.

Karides haşlarken içine 1 kaşık sirke koyarsanız, kokusunu alır.

Artan sebzeleri kaynar suda 30 saniye tuttuktan sonra, dondurup saklayabilirsiniz.

Sandık lekesini çıkarmak için, su buharı üstünde lekeli kısma limon sıkılır.

Su bir kere kaynadıktan sonra sıcaklığı daha fazla artmaz. Yani altı kısılabilir.

Kahve kavanozuna konan 2-3 adet kesme şeker, kahvenin nem almasını önler.

İtalyan ricotta peynirinin en yakın benzeri lor peyniridir.

Parmesan peyniri için ise İzmir tulum veya gravyer kullanılabilir.

Fırında patates yapacağınız zaman, soyulup, yıkanan patatesleri bir tencere de kaynamakta olan tuzlu suya atıp 3-4 dakika haşlarsanız, sudan çıkarıp sonra dilimleyip fırına attığınız patatesler daha kıtır kıtır olur.

1 Tutam ile 1 çimdik arasındaki farkı biliyormusunuz? 1 Tutam deyince orta , işaret ve baş parmağın bir araya gelmesi ile alınan miktar, 1 çimdik ise işaret ve baş parmağımızı bir ararya getirerek aldığımız miktardır.

Konsantre süt: Bazı tarifler ( condensed milk) ister bizde henüz üretilmeyen konsantre sütü onun yerine 2 yumurta, 200 gr esmer şeker,1 çay kaşığı vanilya, 2 yemek kaşığı un, 1/2 çay kaşığı kabartma tozu ve 1/4 yemek kaşığı tuzu karıştırarak elde edebiliriz.

Bazı tarifler ( mascarpone peyniri )ister bu peynirin bulunmadığı zaman yerine 1 paket krem beyaz peynir , 3 yemek kaşığı katı yoğurt ve 2 yemek kaşığı katı ( çırpılmış) krema kullanabiliriz.

Yeni aldığınız tavaya kızartacağınız yiyeceklerin yapışmamasını istiyorsanız kullanmadan önce içinde sirke kaynatın.

Ambalajı açılmış salam, sosis gibi şarküteri ürünlerini buzdolabında 3 gün tutabiliriz. 3 gün içinde tüketilmeyecekse dondurarak bu süreyi 6 aya kadar uzatılabilinir.

Çiğ et ürünleri, buzdolabında 2-3 günden fazla tutulursa bozulma başlar. Daha uzun süre saklamak gerekiyorsa pişirmek ya da dondurmak gerekir.

Tüm donmuş ürünler, çözüldükten sonra tekrar dondurulmaz ve kısa süre içinde tüketilmeleri gerekir.

Ciğer tava yapmadan önce, kızartma ununun içine bir tatlı kaşığı kadar karbonat koymayı ihmal etmeyin. Ayrıca yağı iyice kızdırırsanız, Arnavut ciğerinin tadı çok daha lezzetli olur. Ciğerleri yarım saat kadar süt içinde de bekletebilirsiniz.

Makarnanızın çok daha lezzetli ve hafif olması için, haşlarken tencerenizin içine biraz süt katın; farkı hemen anlayacaksınız.