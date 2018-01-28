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Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız

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Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
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Anne şeflerimizdan Oya Emerk'ten mutfakta hayatınızı kolaylaştıran pratik bilgiler

Balığı çıtır çıtır kızartmak için, biraz sütte bekletip una bulamak, ondan sonra kızartmak gerekir.

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız

                          

Patateslerin filizlenmesini önlemek için aralarına bir adet elma yerleştirin, uzun süre bozulmadan kalacaktır.

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız

Doğranıp kızarmak için bekleyen patlıcanların üzerine birkaç kaşık toz şeker ve tuz serpip bırakın. Acı suyu çıktıktan sonra yıkayıp, kağıt peçete ile kurulayın.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

Eritmeye koyduğunuz tereyağın yanmasını istemiyorsanız içine bir kaç damla zeytinyağı damlatın.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

Galeta tozu gratin'li yemeklerin üzerine serpildiğinde daha iyi kızarmasını sağlar.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

Kullandığınız portakal ve limonların kabuklarını rendeleyip, toz şekerle karıştırıp bir kavanoza koyup, buz dolabında saklayın. Kek ve kurabiyelerinizde kullanabilirsiniz.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

Haşlama suyuna ekleyeceğiniz bir miktar süt, karnabaharın beyazlaşmasına ve kötü kokmamasına yardım eder.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

Makarna suyu kaynarken içine koyacağınız bir miktar sıvı yağ, makarnaların birbirine yapışmamasını ve taşmamasını sağlar.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

Patates püresi yaparken tuz ile birlikte aynı miktarda toz şeker de koyarsanız, daha iyi katılaşır, rengi de daha sarı olur.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

Yumurtaların haşlanırken çatlamaması için suyuna bir kaç kaşık sirke ilave edin.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

Zeytinyağlı yemeklerin kararmasını istemiyorsanız, soğumadan kapağını açmayın.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

Peyniri kolay rendelemek için 10 dakika buzlukta bekletin.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

Limon kabukları çelik eşya parlatılmasında kullanılabilir.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

Domatesin kabuğunu kolay soymak için kaynar suya daldırıp, bıçağın tersi ile domateslerin üzerinden gidilir.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

Mayonez yaparken kesilirse, bir yumurta sarısını 2 -3 damla sirke ile çırpıp, biraz zeytinyağı ile koyulaştırıp, kesik mayoneze katıp, çırpın.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

Kuru bakliyatı bir gece önceden ıslatın, haşlarken ise içine bir parça karbonat katın. Ayruca kuru fasulye, nohut, barbunya gibi kuru bakliyatları y pişirmeden bir gece önceden ılık suda bekletirken suyun içerisine bir çay kaşığı tuz ve bir yemek kaşığı şeker de ekleyebilirsiniz. Ertesi gün fasulyeleri beklettiğiniz suyu dökün ve yarım tatlı kaşığı kimyon da ekleyerek yemeğinizi pişirmeye geçin. Kimyon yemeklerin gazını almakta birebirdir. Kuru fasulyeyi kaynatırken üzerinde oluşan köpükleri de temizlemeyi ihmal etmeyin.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

Patates haşlarken içine bir kaşık sirke koyun. Rengi daha sarı ve daha lezzetli olur.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

Karides haşlarken içine 1 kaşık sirke koyarsanız, kokusunu alır.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

Artan sebzeleri kaynar suda 30 saniye tuttuktan sonra, dondurup saklayabilirsiniz.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

Sandık lekesini çıkarmak için, su buharı üstünde lekeli kısma limon sıkılır.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

Su bir kere kaynadıktan sonra sıcaklığı daha fazla artmaz. Yani altı kısılabilir.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

Kahve kavanozuna konan 2-3 adet kesme şeker, kahvenin nem almasını önler.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

İtalyan ricotta peynirinin en yakın benzeri lor peyniridir.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

Parmesan peyniri için ise İzmir tulum veya gravyer kullanılabilir.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

Fırında patates yapacağınız zaman, soyulup, yıkanan patatesleri bir tencere de kaynamakta olan tuzlu suya atıp 3-4 dakika haşlarsanız, sudan çıkarıp sonra dilimleyip fırına attığınız patatesler daha kıtır kıtır olur.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

1 Tutam ile 1 çimdik arasındaki farkı biliyormusunuz? 1 Tutam deyince orta , işaret ve baş parmağın bir araya gelmesi ile alınan miktar, 1 çimdik ise işaret ve baş parmağımızı bir ararya getirerek aldığımız miktardır.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

Konsantre süt: Bazı tarifler ( condensed milk) ister bizde henüz üretilmeyen konsantre sütü onun yerine 2 yumurta, 200 gr esmer şeker,1 çay kaşığı vanilya, 2 yemek kaşığı un, 1/2 çay kaşığı kabartma tozu ve 1/4 yemek kaşığı tuzu karıştırarak elde edebiliriz.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

Bazı tarifler ( mascarpone peyniri )ister bu peynirin bulunmadığı zaman yerine 1 paket krem beyaz peynir , 3 yemek kaşığı katı yoğurt ve 2 yemek kaşığı katı ( çırpılmış) krema kullanabiliriz.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

Yeni aldığınız tavaya kızartacağınız yiyeceklerin yapışmamasını istiyorsanız kullanmadan önce içinde sirke kaynatın.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

Ambalajı açılmış salam, sosis gibi şarküteri ürünlerini buzdolabında 3 gün tutabiliriz. 3 gün içinde tüketilmeyecekse dondurarak bu süreyi 6 aya kadar uzatılabilinir.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

Çiğ et ürünleri, buzdolabında 2-3 günden fazla tutulursa bozulma başlar. Daha uzun süre saklamak gerekiyorsa pişirmek ya da dondurmak gerekir.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

Tüm donmuş ürünler, çözüldükten sonra tekrar dondurulmaz ve kısa süre içinde tüketilmeleri gerekir.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

Ciğer tava yapmadan önce, kızartma ununun içine bir tatlı kaşığı kadar karbonat koymayı ihmal etmeyin. Ayrıca yağı iyice kızdırırsanız, Arnavut ciğerinin tadı çok daha lezzetli olur. Ciğerleri yarım saat kadar süt içinde de bekletebilirsiniz.

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız
 

Makarnanızın çok daha lezzetli ve hafif olması için, haşlarken tencerenizin içine biraz süt katın; farkı hemen anlayacaksınız. 

 

Bu mutfak sırları ile hepiniz birer şef olacaksınız

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