Bu küçük ipuçları evinizi daha temiz tutmanıza yardımcı olacak

İşte evinizi daha temiz tutmanıza yardımcı olacak ipuçları...

- Dış kapının önündeki dağınıklık, kir ve bakteriler için oldukça uygun bir ortam oluşturur. Bunu önlemek için paspası kaldırmanıza gerek yok. Sadece ayakkabıların doğru yerde durduğundan emin olun ve dağınıklığa izin vermeyin.

- Evin girişinde, konsol veya ayakkabılık varsa düzenli olarak tozunu alın. Bu sırada en fazla temas edilen noktalardan biri olan kapı kollarını da unutmayın.

- Banyodaki fayansları ve duşa kabini de düzenli olarak silin. Böylece su birikimini engellemiş olursunuz. Bu da duvarların kısa sürede kurumasını sağlayacak ve küf oluşumunu önleyecektir. Ayrıca temizlik süresi de kısalacak.

- Tezgahın üzerine koyduğunuz şeyleri göz önüne getirdiğinizde bakteri birikimine yatkın olduğunu anlarsınız. Bu nedenle mutfağınızı temiz tutmak için her gün silmeye özen gösterin. Dolap kulplarını ise sabunlu su ile temizleyin.

- Tüm enerjinizi akşam yemeği hazırlarken hazırladıktan sonra bulaşık temizliğini ertesi güne bırakmak cazip gelebilir. Ancak bu durum tabaktaki sos ve yemek kalıntılarını yıkamayı zorlaştırabilir. Eğer bulaşık yıkamak için vaktiniz yoksa tabakları ve diğer eşyaları durulayın. Bu şekilde zorlu lekelerle karşılaşmazsınız ve daha sonra bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

- Yemek pişirdikten sonra ocağınızı veya ızgaranızı soğuyunca güzelce silin. Böylece yiyecek kalıntılarının neden olabileceği bakteri ve mikropları önleyebilirsiniz. Kirli bulaşıklar gibi bu yerlerinde temizliğinde ne kadar beklenirse, lekelerin çıkarılması da o kadar zorlaşır. Bazı durumlarda ocağı bile etkileyebilir.

- Son olarak mutfağınızı, işiniz bittikten sonra süpürebilirsiniz. Ayrıca evin en yoğun kullanıldığı odalarını da süpürerek bakterileri önleyebilirsiniz.