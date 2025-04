Bu kâbus gibi hastalık yaş dinlemiyor! Neredeyse her çocuğun yaşadığı belirtiler vardı ama henüz altı yaşında onu hayattan kopardı

Haberin Devamı

GÜN BOYU OYUN OYNUYOR DİYE YORGUN SANDILAR

Şişkin bir mide, 2020 sonbaharında Hugh Menai-Davis'in karnında gelişen nadir, agresif bir tümörün tek işaretiydi.

Ebeveynleri Frances ve Ceri, altı yaşındaki Hugh’un mide rahatsızlığı geçirdiğini düşünmüş ve daha sonra ortaya çıkan yorgunluğu ‘gün boyu oyun oynamasına’ bağlamışlardı. Şüpheleri bir aile hekimi tarafından da doğrulandı ve virüsün büyük ihtimalle birkaç gün içinde yok olacağını söylendi.

Ancak şişlik devam edince, aile daha ileri tetkikler için ısrar etti ve bir doktor sonunda Hugh'u daha ileri testler için bir ambulansla hastaneye gönderdi.

YAPILAN TESTLER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Bir dizi testin ardından Frances ve Ceri, her ebeveynin korktuğu o kâbus gibi haberi aldı.

Daily Mail'e konuşan baba Ceri, “Hayatımız sonsuza dek değişti. Danışman, Hugh'un kanser olduğunu düşündüklerini söyledi” dedi.

Haberin Devamı

Hugh'a kas veya fibröz dokuda oluşan nadir ve agresif bir kanser olan rabdomyosarkom teşhisi kondu.

Bu kanser, en yaygın olarak baş, boyun ve göğüste bulunur, ancak mide de dahil olmak üzere vücudun diğer bölgelerinde de görülebilir. Uzmanlar, çocuklarda rabdomyosarkomun en yaygın belirtisinin genellikle baş ve boyun çevresinde bir yumru veya şişlik olduğunu söylüyor.

TEŞHİSİN ARDINDAN DURUMU KÖTÜLEŞTİ

Hugh'un durumu teşhis konulduktan sonra hızla kötüleşti ve Cambridge'deki Addenbrooke's Hastanesi'ne nakledildi. Küçük çocuğun karnı sıvıyla doldu ve artık kendi başına nefes alamayacak hale gelene kadar akciğerlerine baskı yaptı.

Ceri, “Eşim ve ben kapalı kapılar ardında gözyaşları içindeydik. Korku öğrenilir, bu yüzden ona herhangi bir zayıflık göstermek istemedik. Ona asla iyi olmayacağını söylemedik. Hugh her şeyi masumiyetle karşıladı ve inanılmazdı. Hiç sızlanmadı ya da şikâyet etmedi, sadece devam etti” dedi.

Hugh'un durumu biraz stabil hale geldiğinde, kanseri öldürmek amacıyla bir kemoterapi sürecine başladı. Tedavi başlangıçta başarılı oldu ve iyileşmeye başladı, sonunda 17 Kasım 2020'de taburcu edildi.

‘KANSERİ YENDİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜK’

Haberin Devamı

Baba Ceri, “Hugh kelimenin tam anlamıyla evin içinde zıplıyordu, bu yüzden kazandığımızı düşündük. Kanseri yendiğimizi düşündük” diye konuştu.

Ancak Hugh sonraki altı ay boyunca her üç haftada bir hastaneye giderek yoğun kemoterapiye devam etti. Bunu, tümörü daha fazla yok etmek için 16 haftalık acımasız bir radyoterapi izledi.

Altıncı yaş gününden hemen önce, 23 Mayıs'ta Hugh’ın kanser tedavisinin sonunu işaret eden zil çaldı.

Ancak üç buçuk ay içinde yapılan taramalar kanserin geri döndüğünü gösterdi ve doktorlar artık hiçbir şey yapılamayacağına dair yürek parçalayıcı haberi verdiler.

Ceri o anları şu sözlerle anlattı: “Bize Hugh'un ölmekte olduğu söylendiğinde önümüze bir kutu mendil koydular ve bize bu kadar olduğunu söylediler. Ben şu soruyu sordum: Şimdi ne yapacağım?”

Haberin Devamı

ACI HABER 18 EYLÜL’DE GELDİ

Hugh sadece birkaç hafta sonra, 18 Eylül 2021'de vefat etti.

Şimdi, yaklaşık dört yıl sonra, çift diğer ebeveynleri ‘bir şeyler doğru hissettirmediğinde veya doğru görünmediğinde’ tıbbi yardım istemekte gecikmemeleri konusunda uyarıyor.

Baba Ceri, “Lütfen gidin ve bir doktora danışın. Kimse çocuğunuzu sizden daha iyi tanıyamaz ve çoğu zaman endişelenecek bir şey yoktur, ancak deneyimlerimize göre bu çabaya değer” dedi.

Bir fark yaratmaya ve Hugh'un mirasının yaşamasını sağlamaya kararlı olan acılı baba, kanser desteği için para toplamak üzere 10 gün sonra sırtında çocuğunun ağırlığıyla Londra Maratonu'nda yürüyecek.

Aile, sadece bu yıl 40.000 sterlin toplayan It's Never You adlı kendi yardım kuruluşunu kurdu. Ebeveynlere duygusal, maddi ve ruhsal iyilik desteği sağlamaya devam ediyor ve kanser hastalığının ayrımcılık yapmadığını hatırlatıyor.