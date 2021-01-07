Bu hataları yapmayın! Evinizi temizlemek yerine kirlenmesine neden olabilir

İşte evinizin temizlemek yerine daha da kirlenmesine neden olan hatalar...

- İşleri ertelemek

Zemine veya halıya bir şey döküldüğünce hemen temizlemek yerine ertelememelisiniz. Bu hem böceklerin olmasına hem de zeminde lekeler kalmasına neden olacaktır. Zemine bir şey döküldüğünde kısa sürede temizleyebilirsiniz. Fakat ertelerseniz, temizlemek daha fazla vaktinizi alacaktır. Aslında bu durum, tüm ev işleri için geçerlidir. Her gün bir odayı temizlemek veya dağınıklığı gidermek için harcanan kısa süre, genel temizliği daha kolay hale getirebilir.

- Temizliğe yanlış odadan başlamak

Temizlik için çok fazla zaman harcamak istenmez. Kapsamlı bir temizliğe yanlış odadan başlarsanız, aynı işi tekrarlamanız gerekir. Bunun için ilk olarak, o odaya ait olmayan eşyaları toplayarak dağınıklığı giderin. Ayrıca kullanmadıklarınızı da odadan çıkarın. Temizliğe hazır olduğunuzda öncelik alanlara dikkat edin. Örneğin, ilk önce zemini temizleyip, daha sonra tavan fanının veya mobilyaların tozunu alırsanız, tozlar zemine düşecektir. Bu nedenle tekrar zemini temizlemek durumunda kalırsınız. Duvarları, kapıları ve pencereleri de silmeye yukarıdan başlayın.

- Yanlış malzeme kullanmak

Etkili bir temizlik ürünü kullanmamak, yaptığınız işi tekrar etmenize neden olabilir. Örneğin, yanlış çamaşır deterjanı, kıyafetlerdeki lekeleri çıkarmayabilir ve çamaşırlarınızı tekrar yıkamanız gerekebilir. Bunun ürün etiketlerini dikkatlice okuyun ve en iyi sonuç için kullanma talimatlarına da dikkat edin. Böylece hem zamandan hem de ekonomik açıdan da tasarruf sağlayabilirsiniz. Yanlış temizlik ürününün kullanılması bazı yüzeylere kalıcı olarak zarar verebilir. Ayrıca kimyasal ürünler kullanmak istemezseniz, doğal ürünleri tercih edebilirsiniz.

- Süpürgeyi temizlememek

Süpürgeler temizlenmediğinde veya filtreleri değiştirilmediğinde çekim gücünün azalması nedeniyle olması gerektiği gibi kir ve tozu alamayabilir. Bu nedenle süpürgenin toz haznelerini dolunca hemen boşaltın veya değiştirin. Hortum gibi diğer ekleri de nemli bir bezle veya kağıt havluyla silin. Bu işlemleri yaparken süpürgenizin fişinin çekili olmasına dikkat edin.

- Herhangi bir mutfak aletini bulaşık makinesinde yıkamak

Sarımsak ezici veya peynir rendesi gibi daha küçük mutfak aletleri, bulaşık makinesinde tam temizlenmeyebilir. Üzerinde yiyecek kalarak küflenmeye neden olabilir. Daha sonraki kullanımlarda da yemeğe karışabilir. Bunları makinede yıkamak yerine, bir miktar bulaşık deterjanı ve sıcak suyla temizleyebilirsiniz.