Bu etkilerini hiç duymamış olabilirsiniz... Sakın çöpe atmayın
Hayal etmesi zor olabilir ama M.Ö.1500 yılından beri çay içiyoruz. Kahvaltıların da vazgeçilmezi olan çay, günün her anında sevilerek tüketilir. Genellikle içecek olarak düşündüğümüz çayın günlük hayatta da pek çok kullanım alanı vardır. Bu etkilerini okuduktan sonra mutfağınızdan poşet çayları eksik etmeyeceksiniz.
Siyah noktalardan ve sivilcelerden kurtulmanıza yardımcı olabilir
Yeşil çay, siyah nokta ve sivilceyle mücadele ediyorsanız sizin için mükemmeldir. Doğal bir yüz maskesi oluşturmak için 2 adet poşet çayın içini bir kaba boşaltın. Ardından ılık su ve balla karıştırın. Kızarıklığın ve tahrişin geçmesi için 20 dakika yüzünüzde bırakın.
Diş ağrınızı hafifletebilir
Diş ağrısından kurtulmanın kolay bir yolu, nane çayı kullanmaktır. Antibakteriyel ve uyuşma etkisine sahip olduğu için, ağrı geçene kadar ağrıyan dişinize hafif ılık bir çay poşeti bastırabilirsiniz.
Regl sancılarını hafifletmeye yardımcı olur
Menstrüel kramplar bir kadının en büyük düşmanı olabilir. Ancak iyi haber, papatya çayı bu ağrılara çok iyi gelebilir. Çay şeklinde ılık içebilir ya da küvetiniz varsa bir papatya banyosu yapabilirsiniz.
Emzirmeden sonra göğüs uçlarını rahatlatabilir
Emzirme, anne ile bebeği arasında sihirli bir bağ olabilir. Ancak her zaman ağrısız değildir. Bu durumda, nane çayı ağrılı ve çatlak meme uçları için iyi bir çare olabilir. Sadece ılık bir çay poşetini göğüs uçlarınıza nazikçe uygulayın.
Şişliği ve kırmızı gözü azaltabilir
Kötü bir uykudan sonra şişlik ve kırmızı gözlerle uyanmak alışılmadık bir durum değildir. Ancak yeşil çayın soğuk kompresi, yepyeni hissetmenize yardımcı olabilir.
Bitkilerinizin daha sağlıklı büyümesine yardımcı olacaktır
Kullanılmış çay poşetlerini kesinlikle atmayın. Toprağınızın ve bitkilerinizin sağlığını iyileştirebilirler. Evinizde doğal olarak ürettiğiniz diğer organik artıklarla karıştırın ve ardından her şeyi saksılarınıza ekleyin.
Sivrisinek ısırıklarının iyileşmesine yardımcı olabilir
Papatya yara iyileştirici özelliklere sahip olduğu için ağrılı böcek ısırıklarında da yardımcı olabilir. Bunun için papatya çayı yapın ve buzdolabında 30 dakika soğumaya bırakın. Sonra ısırık üzerine 10 dakika boyunca nazikçe uygulayın. Gerekirse işlemi tekrarlayın.
Küçük yaralanmaların tedavisine yardımcı olabilir
Evde çocuklarınız varsa, morluklar ve çizikler normal karşılanabilir. Kızarıklık, şişme ve ağrıya yardımcı olmak için, yaraların üzerine soğuk poşet çay uygulayabilirsiniz.
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