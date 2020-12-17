Bu eşyaları banyoda tutuyorsanız dikkat! İşte banyonuzda bulundurmamanız gereken 9 şey

Hangi ürünlerin banyoda olmaması gerektiğini öğrenince siz de banyonuzu düzenleme ihtiyacı duyacaksınız. İşte banyonuzda bulundurmamanız gereken 9 şey.

Sabun

Sabununuzu doğrudan duşunuzun akıntısına yakın tutmak raf ömrünü kısaltabilir. Su, kalıp sabunu kıracak ve kalıntı banyonuzda birikecektir. Sabunu saklamanın en iyi yolu, duşun dışında ve kurumasına izin veren delikleri olan bir sabunluktur.

Makyaj fırçaları

Bakteri üremesini önlemek için fırçalarınızı düzenli olarak temizlemeniz ve sonrasında düzgün bir şekilde kurutmanız önemlidir. Ancak fırçalarınızı yıkamayı bitirdikten sonra, kuru bir yerde ve fırçanın yüzü yukarı bakacak şekilde fincan içinde saklamak daha iyidir. Banyodaki nemli hava, küf ve bakterilerin fırçaya yayılmasına neden olur. Daha sonra kullandığınızda ise mikropları cildinizde toplayacaktır.

Parfüm

Kokuları banyoda saklamak, parfümün moleküler yapısını bozabilir ve ekşimesine neden olabilir. En sevdiğiniz parfümü daha uzun süre taze tutmak için onu banyonun dışında bir dolapta saklamalısınız.

Havlu

Kullanılmış, nemli havlularınızı banyoda tutmak çok yanlış bir hareket olabilir. Sıcaklık ve nem banyoları bakteriler için mükemmel bir üreme alanı haline getirir. Havluları ise tüm mikropları toplayarak cildimize aktarır. İdeal olarak havlularınızı 3 kullanımdan sonra yıkamalı ve tekrar kullanmadan önce tamamen kurumasını beklemelisiniz.

Jilet

Duş buharı ve nem birikmesi jilet bıçaklarını paslandırabilir ve cildinize zarar verebilir. Kullandıktan sonra iyice temizleyip kurulasanız bile nemli bir banyo ortamında saklamak jiletinizin ömrünü kısaltacaktır. Jilette olduğu gibi tıraş makinelerinde de aynı özeni göstermelisiniz.

Kremler

Kadınlar çok fazla cilt bakım kremi kullanır. Bu kremler de genelde banyolarda saklanır. Banyo kremleri saklamak için çok yanlış bir tercih. Cilt kreminiz sıkıca kapatılmadığında, banyodaki nemli hava tahrişe veya akneye neden olan bakterilerin büyümesine neden olabilir. Cilt bakım ürünlerinizi saklamak için mükemmel yer, banyonun veya buzdolabının dışındaki kuru bir çekmecedir.

Takı

Duşa girmeden önce takılarınızı çıkarıp banyo dolabının üzerine bırakıyorsanız, bu alışkanlıktan kesinlikle vazgeçmelisiniz. Banyo mücevherlerinizi saklamak için doğru yer değildir. Nemli ortam takıların daha hızlı oksitlenmesine neden olarak parlaklığını kaybetmesine ve kararmasına neden olacaktır. Saf altın olmadığı sürece çeşitli metallerden oluşan favori parçalarınız neme daha hızlı tepki verecektir.

Telefon

Telefonunuzu tuvaletteyken kullanmak pek iyi bir fikir değil ve güvenli de değildir. Yine nem telefonunuzun ses ve ekran ayarlarına zarar verebilir. Duş alırken şarkı dinlemeye ihtiyacınız varsa, su geçirmez hoparlör kullanabilirsiniz.

Bornoz

Banyo havluları gibi nemli bornozlar da mikrop ve bakterileri barındırabilir. Nem bornozlara hoş olmayan bir koku kazandırır. Duştan hemen sonra nemli bir bornoz giyiyorsanız, duşunuzu da anlamsız sayabilirsiniz. Bornozunuzu banyonuzda askıda saklamak yerine, havayla kuruyabileceği bir yere asın.

Diş fırçası

Tuvalet kapağı açıkken sifonu çektiğinizde, mikroplar 3 metreye kadar yayılabilir ve büyük olasılıkla diş fırçanızın her tarafına bakteri bulaşabilir. Diş fırçanızı tuvaletten olabildiğince uzakta ve tamamen kuruyabileceği bir yerde tutmalısınız.