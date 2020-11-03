Bu düzenleyiciler işinizi çok kolaylaştıracak

Düzenleyiciler sayesinde dolap veya çanta içleri daha derli toplu bir görünüme kavuşuyor. Ayrıca eşyaları aramada zaman kaybını da engelliyor. İşte işinizi kolaylaştıracak düzenleyiciler...

- Çanta içi düzenleyici

Çanta içi düzenleyiciler, çoğu kişiye göre oldukça kullanışlı. Bazen çantamıza koymamız gereken fazla eşyalarımız olabilir ve bu yüzden fermuarlar da zarar görebilir. Ayrıca, çantamızdan herhangi bir şeye ihtiyacımız olduğunda da bulmak zor olabilir. Bu nedenle çantalar için düzenleyiciler, işleri biraz da olsun kolaylaştırıyor. Farklı boyutlarda olan bu düzenleyiciler, çok sayıda cepleri ile gerekli şeyleri rahatça muhafaza etmenize yardımcı olur. Eğer sık sık çanta değiştiriyorsanız, zamandan da tasarruf sağlayabilirsiniz.

- Tel raflar

Banyoda losyon, vücut spreyi ve saç ürünü gibi eşyalar her ne kadar çekmece veya dolaplarda tutulsa da en sonunda lavabo üzerine çıkabiliyorlar. Bu da fazladan alan kaplamalarına neden oluyor. Tel raflar, özellikle banyodaki bu durum için kullanışlı olabilir. Bu raflar çeşitli modellerde ve boyutlarda tercih edilebilir. Banyo duvarına monte ederek ihtiyacınız olan ürünleri buraya yerleştirebilirsiniz. Aynı şekilde bu tel rafları dolap içinde de tercih edebilirsiniz.

- Banyo düzenleyicileri

Banyo düzenleyicileri, her ne kadar basit gibi görünse de düzenli bir görünüm için en önemli yardımcılardan biri. Bunun için uygun olduğunu bir ebatlarda bir raf ünitesini banyo duvarınıza monte edip, çamaşır sepetini ve diğer düzenleyicileri de bu raflara yerleştirebilirsiniz veya bu düzenleyicileri tek başına da tercih edebilirsiniz.

- Duş rafı

Bu düzenleyiciler, neredeyse hiç dolabın veya dolap alanının olmadığında, bir şeyleri depolamak için oldukça ideal. Kremleri, şampuanları ve diğer eşyalarınızı bu raflara rahatça yerleştirebilirsiniz. Ayrıca farklı boyutlarda ve iki katlı olan duş raflarını da tercih edebilirsiniz.

- Asılabilen düzenleyiciler

Oldukça uygun fiyatlı olan bu asılabilen düzenleyicilerle yapabileceğiniz çok şey var. İster saç ve giysi aksesuarlarınızı yerleştirin isterseniz de temizlik ürünlerini veya el işi malzemelerinizi depolayın. Nasıl bir şekilde kullanırsanız kullanın, hem düzen hem de aradığınıza kolayca ulaşmanızda en büyük yardımcılarınızdan biri olabilir.