Bu belirtileri görmezden gelmeyin: Kışın sessizce artan tehlike! ‘Yetişkinler dışında çocuklarda da ortaya çıkmaya başladı’

Kış aylarıyla birlikte grip, Covid-19 ve RSV gibi solunum yolu virüsleri yeniden etkisini artırıyor. Özellikle bu yıl mutasyona uğramış olarak adlandırılan ‘H3N2 grip’ virüsünün daha baskın seyretmesi, uzmanların dikkat çektiği önemli başlıklar arasında yer alıyor. Soğuk havaların etkisiyle sağlık kuruluşlarına başvurular artarken, kış mevsiminin getirdiği riskler yalnızca enfeksiyon hastalıklarıyla da sınırlı değil.



Uzmanlar, kış aylarında böbrek taşı vakalarında da belirgin bir artış yaşandığını belirtiyor. Özellikle çoğu uzman ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon kişiye böbrek taşı tanısı konulduğuna işaret ediyor. İlginç olan ise bu vakaların sık arttığı dönemin kış ayları olması…



Bu tablo, kış aylarında sağlık gündeminin yalnızca solunum yolu hastalıklarıyla sınırlı olmadığını, böbrek taşının da bu kışın öne çıkan önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu ortaya koyuyor.



NEDEN KIŞ MEVSİMİNDE ARTMAYA BAŞLADI?



Türk Böbrek Vakfı Danışma Meclisi Üyesi olan Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Nadir Alpay, son yıllarda böbrek taşı vakalarında artış olduğunu vurgulayarak, “Bunun başlıca nedenleri; yetersiz su tüketimi, hareketsiz yaşam, obezite, aşırı tuzlu ve işlenmiş gıda tüketimi. Ülkemizde böbrek taşı sıklığı yüzde 11-14 olarak bildiriliyor. Kış aylarında böbrek taşları daha sık görülüyor; çünkü en büyük neden su tüketiminin azalması. Daha az terleme olduğu için susama hissi düşüyor, idrar yoğunlaşıyor ve taş oluşumu kolaylaşıyor” dedi.





BELİRTİLERİ NELER?

ÇAY VE KAHVE TÜKETİMİNE DİKKAT!



Kış aylarında su tüketimi azalırken çay ve kahve gibi sıcak içeceklerin tüketimi belirgin şekilde artıyor. Bu içecekler böbrek taşı açısından suyun yerini tutabilir mi? Yoksa aşırı tüketildiklerinde böbrek taşı riskini artıran ya da farklı olumsuz etkilere yol açan faktörler midir?

BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNDA BESLENMENİN ROLÜ NEDİR?

DAHA ÖNCE TAŞ DÜŞÜRENLERE UYARILAR

BU HASTALIK DAHA ÇOK ERKEKLERDE Mİ YOKSA KADINLARDA MI GÖRÜLÜYOR?