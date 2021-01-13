Bu alanlara dikkat! Evde en fazla bu yerler kirleniyor

İşte en fazla kirlenen alanlar ve temizlik önerileri...

- Banyo

Bazı bakteriler banyoda uzun süre kalabilir. Tüm bakterilere kontrol edilmesini sağlamak için musluk ve kapı kollarına özellikle dikkat edin. Günlük kullanım için tek kullanımlık dezenfektan bezlerini elinizin altında bulundurabilirsiniz. Banyo havluları ve paspaslar haftada bir defa sıcak suda yıkanmalı. El havluları da haftada birkaç defa değiştirilmeli. Banyo lavaboları her gün yıkanmalı ve diş fırçası tutacakları da haftalık olarak temizlenmeli. Küvet ve duş kapılarının kirli alanları temizlenirken, klozete yakın duvarlar da mutlaka temizlenmeli.

- Mutfak

Mutfak, her evin en yoğun ve aynı zamanda en kirli alanlarından biri. Bakterilerin çoğalmasına neden olan ısı ve nem gibi tüm faktörler kolayca bulunur. Buna çiğ etler, yıkanmamış meyve ve sebze, dışarıdan gelen mikropları da ilave edin. Mutfağın en fazla kirlenen yerleri ise şunlardır; lavabo, tezgah üstü, buzdolabı, mutfak gereçleri ve küçük ev aletleri.

- Yatak odası

Yatak odasında da bakteri, akar ve böcekler olabilir. Bu tehlikelerin çoğu aslında yatağın altında gizlidir. Çarşaflar, yorganlar ve yatak örtüleri sık sık yıkanmazsa şu durumlara neden olabilecek kirleri barındırabilirler; cilt tahrişi, egzama ve sivilceler, bakteriyel enfeksiyonlar, alerji ve solunum sorunları... Tüm bunları önlemek için çarşaflar haftada bir defa değiştirilmeli ve uygun şekilde yıkanmalı. Yastıklarda da alerji yapmayan kılıflar kullanılabilir.

- En fazla kirlenen eşyalar

Evde gözden kaçırılan ama hemen temizlenmesi gereken en kirli eşyalara göz atılacak olursa;

Anahtarlar, çanta ve cüzdan: Her gün kullanılan bu eşyalar, maruz kalınan mikrop ve bakterileri de alır. Bu eşyaları temizlemek için zaman ayırın. Çantalar fazla mikrop barındırabilir. Dışarıdayken farklı yerlere konuluyor, daha sonra da evdeki mutfak tezgahına veya masaya bırakılabiliyor. Kumaş ve deri çantaları yerden uzak tutun ve iç kısımları da dahil olmak üzere düzenli olarak temizleyin.

Sırt ve spor çantaları: Sırt çantası, okul dönemindeki çocuklar ve yetişkinler için bir gereklilik. İster kıyafet taşıyın isterseniz de kitap koyun, en sonunda sırt ve spor çantanızın temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerekecektir.

Evcil hayvan oyuncakları ve besleme kapları: Evcil hayvanlarının temiz yiyecekleri ve su kaplarının olması gerekiyor. Zararlı bakterilerin oluşmasını önlemek için her gün sıcak sabunlu su ile yıkanmalı ve kendi kendine kuruması sağlanmalı. Evcil hayvan oyuncakları da küf ve bakteri barındırabilir. Sert oyuncaklar sıcak sabunlu suyla haftada bir temizlenmeli ve yumuşak oyuncaklar da makinede yıkanabilir.