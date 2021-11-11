Bts Üyeleri Kimlerdir Ve İsimleri Nelerdir? Bts Grubu Üyelerinin Yaşları Ve Doğum Tarihleri

BTS, Güney Kore'deki en popüler gruplardan biridir.



BTS Üyeleri Kimlerdir Ve İsimleri Nelerdir?



BTS erkek müzik grubu, BTS ordusu adıyla anılan küresel bir fandoma sahiptir. Grup birkaç kez Billboard reytinglerinin zirvesine ulaştı ve ayrıca birçok Billboard Müzik Ödülü ve MTV Video Müzik Ödülü kazandı. Ancak birçok hayran, grup üyelerinin iki farklı isme sahip olduğunu bilmiyor. Sahne adları halk tarafından yaygın olarak bilinen adlardır. Yasal isimler Güney Kore'de farklı çalışır, bu yüzden onları hatırlamak kafa karıştırıcı olabilir. Kore'de, bir kişinin soyadı önce listelenir, ardından kişinin adı gelmektedir.



Grup üyeleri genellikle isimlerinin sadece ilk veya son hecesini kullanırlar. BTS grubunun gerçek isimleri;

RM- Kim Namjoon

Jin- Kim Seokjin

J-Hope- Jung Hoseok

Suga- Min Yoongi

V- Kim Taehyung

Jimin- Park Jimin

Jungkook- Jeon Jeongguk



Bangtan Boys olarak da bilinen BTS, 2013 yılında Big Hit Entertainment altında çıkış yaptı. 2010'da Billboard Global 200 ve US Billboard Hot 100'de bir numaraya ulaşan ilk Güney Kuran grubu oldular.



BTS Grubu Üyelerinin Yaşları ve Doğum Tarihleri Nedir?



RM - Kim Namjoon



Önceki sahne adı Rap Monster olan grubun lideridir, daha sonra sadece 'RM' baş harfleriyle değiştirmiştir.

Pozisyon: Lider, ana rapçi

Gerçek adı: Kim Nam Joon

Doğum tarihi: 12 Eylül 1994

Yaş: 2021 itibariyle 26 yıl

Doğum Yeri: Ilsan, Gyeonggi-do, Güney Kore

Jin - Kim Seokjin



Jin ayrıca Bay Dünya Çapında Yakışıklı olarak da bilinir. Grubun en yaşlı üyesi ve aynı zamanda solistlerinden biridir. Hatta bazı hayranlar, sevecen doğası nedeniyle ona BTS'in 'annesi' demektedir.



Pozisyon: Vokalist Gerçek

Adı: Kim Seok Jin

Doğum tarihi: 4 Aralık 1992

Yaş: 2021 itibariyle 28 yaşında

Doğum Yeri: Gwacheon, Gyeonggi-do, Güney Kore



J-Hope - Jung Hoseok



J-Hope, sahne adının hayranları arasında umut ve mutluluğu temsil etmesini istedi. O yetenekli bir rapçi ve aynı zamanda bir şarkıcı. Ayrıca Hope World adlı kendi mixtape'ini yayınladı.

Pozisyon: Ana dansçı, rapçi, alt vokalist

Gerçek adı: Jung Ho Seok

Doğum tarihi: 18 Şubat 1994

Yaş: 2021 itibariyle 27 yaşında

Doğum Yeri: Gwangju, Jeolanamdo, Güney Kore



Suga - Min Yoongi



BTS'in ana rapçilerinden biri ve hayranları, esprili yorumları sayesinde onu grubun en küstah ve en 'vahşi' üyesi olarak görüyor.

Pozisyon: Lider rapçi

Gerçek adı: Min Yoon Gi

Doğum tarihi: 9 Mart 1993

Yaş: 2021 itibariyle 28 yaşında

Doğum Yeri: Buk-gu, Daegu, Güney Kore

V - Kim Taehyung



V, grubun en eksantrik üyelerinden biridir. Yetenekli bir şarkıcı ve hit single 'Winter Bear'ın yaratıcısıdır.

Pozisyon: Baş dansçı, vokalist, görsel

Gerçek adı: Kim Tae Hyung

Doğum tarihi: 30 Aralık 1995

Yaş: 2021 itibariyle 25 yaşında

Doğum Yeri: Daegu, Güney Kore

Jimin - Park Jimin



Solo şarkı söylemesiyle ünlü grubun bir diğer şarkıcısıdır. Üç şarkısının 50 milyon dinlenmeye ulaştığı bir Spotify rekoru bulunmaktadır.

Pozisyon: Ana dansçı, ana vokal

Gerçek adı: Park Ji Min

Doğum tarihi: 13 Ekim 1995

Yaşı: 2021 itibariyle 25 yaşında

Doğum Yeri: Busan, Güney Kore

Jungkook - Jeon Jeongguk



Jungkook halk arasında altın maknae olarak bilinir. Dans edebilen ve aynı zamanda nazik doğasıyla tanınan çok yönlü bir kişidir. Aynı zamanda BTS'in en genç üyesidir.

Pozisyon: Ana vokal, baş dansçı, alt rapçi, merkez

Gerçek adı: Jeon Jeong-guk

Doğum tarihi: 1 Eylül 1997

Yaşı: 2021 itibariyle 23 yaşında

Doğum Yeri: Busan, Güney Kore