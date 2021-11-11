Bts Üyeleri Kimlerdir Ve İsimleri Nelerdir? Bts Grubu Üyelerinin Yaşları Ve Doğum Tarihleri
K-pop idol grubu BTS, yalnızca Kore müzik sahnesini fethetmekle kalmadı, aynı zamanda uluslararası kıyılarda benzeri görülmemiş bir tanınırlık kazandı. Yedi yıl içinde, yedi üyeli Güney Koreli erkek grubu, albüm üstüne hit listelerinin zirvesine fırladı. Ancak grup içerisinde yer alan kişilerin gerçek isimleri sahne isimlerinden farklıdır. Peki, BTS grubunun gerçek isimleri nedir tüm detayları ile derledik.
BTS, Güney Kore'deki en popüler gruplardan biridir.
BTS Üyeleri Kimlerdir Ve İsimleri Nelerdir?
BTS erkek müzik grubu, BTS ordusu adıyla anılan küresel bir fandoma sahiptir. Grup birkaç kez Billboard reytinglerinin zirvesine ulaştı ve ayrıca birçok Billboard Müzik Ödülü ve MTV Video Müzik Ödülü kazandı. Ancak birçok hayran, grup üyelerinin iki farklı isme sahip olduğunu bilmiyor. Sahne adları halk tarafından yaygın olarak bilinen adlardır. Yasal isimler Güney Kore'de farklı çalışır, bu yüzden onları hatırlamak kafa karıştırıcı olabilir. Kore'de, bir kişinin soyadı önce listelenir, ardından kişinin adı gelmektedir.
Grup üyeleri genellikle isimlerinin sadece ilk veya son hecesini kullanırlar. BTS grubunun gerçek isimleri;
RM- Kim Namjoon
Jin- Kim Seokjin
J-Hope- Jung Hoseok
Suga- Min Yoongi
V- Kim Taehyung
Jimin- Park Jimin
Jungkook- Jeon Jeongguk
Bangtan Boys olarak da bilinen BTS, 2013 yılında Big Hit Entertainment altında çıkış yaptı. 2010'da Billboard Global 200 ve US Billboard Hot 100'de bir numaraya ulaşan ilk Güney Kuran grubu oldular.
BTS Grubu Üyelerinin Yaşları ve Doğum Tarihleri Nedir?
RM - Kim Namjoon
Önceki sahne adı Rap Monster olan grubun lideridir, daha sonra sadece 'RM' baş harfleriyle değiştirmiştir.
Pozisyon: Lider, ana rapçi
Gerçek adı: Kim Nam Joon
Doğum tarihi: 12 Eylül 1994
Yaş: 2021 itibariyle 26 yıl
Doğum Yeri: Ilsan, Gyeonggi-do, Güney Kore
Jin - Kim Seokjin
Jin ayrıca Bay Dünya Çapında Yakışıklı olarak da bilinir. Grubun en yaşlı üyesi ve aynı zamanda solistlerinden biridir. Hatta bazı hayranlar, sevecen doğası nedeniyle ona BTS'in 'annesi' demektedir.
Pozisyon: Vokalist Gerçek
Adı: Kim Seok Jin
Doğum tarihi: 4 Aralık 1992
Yaş: 2021 itibariyle 28 yaşında
Doğum Yeri: Gwacheon, Gyeonggi-do, Güney Kore
J-Hope - Jung Hoseok
J-Hope, sahne adının hayranları arasında umut ve mutluluğu temsil etmesini istedi. O yetenekli bir rapçi ve aynı zamanda bir şarkıcı. Ayrıca Hope World adlı kendi mixtape'ini yayınladı.
Pozisyon: Ana dansçı, rapçi, alt vokalist
Gerçek adı: Jung Ho Seok
Doğum tarihi: 18 Şubat 1994
Yaş: 2021 itibariyle 27 yaşında
Doğum Yeri: Gwangju, Jeolanamdo, Güney Kore
Suga - Min Yoongi
BTS'in ana rapçilerinden biri ve hayranları, esprili yorumları sayesinde onu grubun en küstah ve en 'vahşi' üyesi olarak görüyor.
Pozisyon: Lider rapçi
Gerçek adı: Min Yoon Gi
Doğum tarihi: 9 Mart 1993
Yaş: 2021 itibariyle 28 yaşında
Doğum Yeri: Buk-gu, Daegu, Güney Kore
V - Kim Taehyung
V, grubun en eksantrik üyelerinden biridir. Yetenekli bir şarkıcı ve hit single 'Winter Bear'ın yaratıcısıdır.
Pozisyon: Baş dansçı, vokalist, görsel
Gerçek adı: Kim Tae Hyung
Doğum tarihi: 30 Aralık 1995
Yaş: 2021 itibariyle 25 yaşında
Doğum Yeri: Daegu, Güney Kore
Jimin - Park Jimin
Solo şarkı söylemesiyle ünlü grubun bir diğer şarkıcısıdır. Üç şarkısının 50 milyon dinlenmeye ulaştığı bir Spotify rekoru bulunmaktadır.
Pozisyon: Ana dansçı, ana vokal
Gerçek adı: Park Ji Min
Doğum tarihi: 13 Ekim 1995
Yaşı: 2021 itibariyle 25 yaşında
Doğum Yeri: Busan, Güney Kore
Jungkook - Jeon Jeongguk
Jungkook halk arasında altın maknae olarak bilinir. Dans edebilen ve aynı zamanda nazik doğasıyla tanınan çok yönlü bir kişidir. Aynı zamanda BTS'in en genç üyesidir.
Pozisyon: Ana vokal, baş dansçı, alt rapçi, merkez
Gerçek adı: Jeon Jeong-guk
Doğum tarihi: 1 Eylül 1997
Yaşı: 2021 itibariyle 23 yaşında
Doğum Yeri: Busan, Güney Kore