Brüksel lahanasının faydaları nelerdir? İşte Brüksel lahanasının kalorisi ve besin değeri

Brüksel lahanası; brokoli ve karnabahar gibi turpgiller ailesinden bir sebze. İçeriğindeki kükürt bileşenlerin neden olduğu tat nedeniyle pek sevilmiyor. Fakat, uygun pişirildiğinde ise çok lezzetli ve sağlıklı bir gıda. Diyetisyen Şeyma Yılmaz, Brüksel lahanasının faydaları ve besin değeriyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Brüksel lahanasının faydaları nelerdir?

Lif açısından zengin Brüksel lahanası kan şekeri seviyesini sabit tutmaya yardımcı olur.

Brüksel lahanası ayrıca yaşlanmayı önleyen, kan şekeri ve insülin üzerinde etkili bir antioksidan olan alfa lipoik asit içerir. Yapılan çalışmalara göre alfa lipoik asidin insülin direncini azalttığı, açlık kan şekerini düşürdüğü, sinir hasarı semptomlarını hafiflettiği görülmüştür.

Serbest radikalleri etkisiz hale getirerek, hücreleri oksidatif stresten koruyan, hastalıklara yakalanma riskini düşüren antioksidanlar bakımından çok zengin bir sebzedir.

Meyve sebze bakımından zengin bir diyetin parçası olarak Brüksel lahanası tüketimi vücudun ihtiyaç duyduğu antioksidanların sağlanmasına yardımcı olur. Yapılan bir çalışma günde 300 gram Brüksel lahanası tüketildiğinde, oksidatif stresin hücrelere verdiği zararın %28 oranında azaldığını göstermiştir.

Kalp sağlının korunmasına, kanser riskinin azaltılmasına yardımcı olur.

Brüksel lahanası, asıl kaynağı balık ve deniz ürünleri olan omaga 3 yağ asidinin bitkisel formunu içeren sebzelerden bir tanesidir.

Cilt ve göz sağlığının korunmasına katkıda bulunur.

Yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklığı artırır, bağ dokusu ve kemiklerin yapısında bulunan kollajen üretimini destekler, dokuların büyümesi ve onarımı için önemlidir.

İyi bir K vitamini kaynağıdır. K vitamini kemikleri güçlendirir, kanın pıhtılaşmasında rol oynar.

Brüksel lahanası, enflamasyonu azaltabilir. Bazı çalışmalar Brüksel lahanası gibi turpgillerden sebzelerde bulunan bileşiklerin anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğunu göstermiştir.

Beslenmenize balık ve deniz ürünlerinin yanında ekleyebileceğiniz Brüksel lahanası, omega-3 alımını artırır. 100 gram pişmiş Brüksel lahanası 173 mg bitkisel omega 3 (ALA) içerir. Omega 3 yağ asitleri kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü artırmaya, enflamasyonu azaltmaya, bilişsel yetiyi güçlendirmeye ve insülin direncini azaltmaya yardımcı olur.

Brüksel lahanası kaç kalori?

Düşük kalorisi olan Brüksel lahanası vitamin ve mineral açısından oldukça zengin. 100 gram pişmiş Brüksel lahanası 36 kaloridir. 3 gram protein ve 3 gram lif içerir. Diyet yapanlar için besleyici ve kilo vermeye yardımcıdır.

Brüksel lahanasının besin değeri

100 gram pişmiş Brüksel lahanası günlük K vitamini ihtiyacının %175' ini, C vitaminin %100’ünü, A vitaminin %15’ini, folat ihtiyacının %15’ini ve manganez ihtiyacının %11’ini karşılar. Bunların yanında az miktarda B6 ve B1 vitamini, potasyum, demir, magnezyum ve fosfor içerir.