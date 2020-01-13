BronÅŸit belirtileri nelerdir BronÅŸit nasÄ±l geÃ§er ve ne iyi gelir

BronÅŸit nedir?

DÄ±ÅŸarÄ±dan solunum yolu ile alÄ±nan havayÄ± alvoel keseciklere taÅŸÄ±yan geniÅŸ ve orta geniÅŸlikteki hava yollarÄ± olan bronÅŸlarÄ±n, Ã§eÅŸitli nedenlere baÄŸlÄ± olarak enfekte olmasÄ± durumuna bronÅŸit denir. BronÅŸite baÄŸlÄ± olarak hava kesecikleri daralmaya baÅŸlar bu durumda akciÄŸer kapasitesi bÃ¼yÃ¼k oranda azalÄ±r.

En sÄ±k gÃ¶rÃ¼len tÃ¼rÃ¼ akut bronÅŸittir ve genellikle 2 yaÅŸ altÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarda gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Viral patojenler sebebiyle gÃ¶rÃ¼len bronÅŸitin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nda %50 oranÄ±nda Respiratuvar Sinsisyal VirÃ¼s (RSV) etkilidir. Akut bronÅŸit, genel olarak virÃ¼s veya bakteri gibi mikroplarÄ±n sebep olduÄŸu enfeksiyonlar veya alerjik reaksiyonlar sebebiyle bronÅŸ duvarlarÄ±nÄ±n kalÄ±nlaÅŸmasÄ± ve mukus Ã¼retiminin artmasÄ±yla sonuÃ§lanÄ±r.

Kronik bronÅŸit ise daha sÄ±k sigara iÃ§meye baÄŸlÄ± ortaya Ã§Ä±kar. Kronik bronÅŸitte de bronÅŸ duvarlarÄ± kalÄ±nlaÅŸÄ±r, mukus artar ama akut bronÅŸit kadar kolay iyileÅŸmez.Â

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BronÅŸit neden olur?

Akut bronÅŸitin oluÅŸmasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli sebebi grip ve nezle gibi soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na neden olan virÃ¼slerdir. Viral ve bakteriyel sebeple oluÅŸan akut bronÅŸit bulaÅŸÄ±cÄ±dÄ±r. Ä°nfluenza A ve B, parainfluenza, koronavirÃ¼s (tip1-3), rinovirÃ¼s, respiratuar sinsisyal virÃ¼s ve insan metapnÃ¶movirus sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan faktÃ¶rlerdir.Â Kronik bronÅŸitin en Ã¶nemli sebebi ise sigara iÃ§mek ve sigara dumanÄ±na uzun sÃ¼re maruz kalmaktÄ±r. AynÄ± zamanda yoÄŸun hava kirliliÄŸi olan bÃ¶lgelerde yaÅŸamak ve kimyasal maddelerle ilgili fabrikalarda Ã§alÄ±ÅŸmak da Ã¶nemli risk faktÃ¶rleridir.

BronÅŸit belirtileri nelerdir?

AteÅŸ,

Burun tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±,

BoÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ±,

BaÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±,

YeÅŸil veya sarÄ± balgam,

Ä°ÅŸtahsÄ±zlÄ±k,

Soluk almada zorluk Ã§ekme,

Nefes alÄ±rken hÄ±rÄ±ltÄ± duyulmasÄ±

Kronik bronÅŸitte akut bronÅŸitten farklÄ± olarak;

SÃ¼rekli yorgun hissetme,

SÃ¼rekli tekrarlayan ÅŸiddetli akciÄŸer enfeksiyonlarÄ±,

Nefes darlÄ±ÄŸÄ±,

DÃ¼ÅŸÃ¼k oksijen seviyesine baÄŸlÄ± olarak ciltte mavileÅŸme, morarma.

Ne zaman doktora gidilmeli?

AteÅŸ sÃ¼rekli devam ediyor ve 5 gÃ¼ndÃ¼r geÃ§miyorsa,

Nefes alÄ±p verirken gÃ¶ÄŸÃ¼ste hÄ±rÄ±ltÄ± varsa,

Ã–ksÃ¼rÃ¼ÄŸÃ¼n ÅŸiddeti Ã§oksa ve balgamlÄ± ise,

Ã–ksÃ¼rÃ¼k 3 haftadan beri devam ediyorsa mutlaka uzman bir doktora gÃ¶rÃ¼nmelisiniz.

BronÅŸit nasÄ±l tedavi edilir?

Akut bronÅŸit tedavisinde amaÃ§, hastalÄ±ÄŸÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± semptomlarÄ± azaltmak, hastayÄ± rahatlatmak ve hastaya destekleyici bakÄ±m uygulamaktÄ±r. Hastada oksijen yÃ¼zdesinin normale dÃ¶nmesi ve solunum sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n giderilmesi iÃ§in tedaviye bronkadilatatÃ¶r ajanlarla baÅŸlanÄ±r. Ä°leri seviyedeki bronÅŸit hastalarÄ± iÃ§in kortikosteroidlerin antienflamatuvar etkisinden yararlanÄ±lÄ±r.Â