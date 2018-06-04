MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Nasıl Yapılır? Haberleri Brokoli Çorbası | Mucize Lezzetler
GeriNasıl Yapılır? Brokoli Çorbası | Mucize Lezzetler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Nasıl Yapılır?
Son Güncelleme:

Brokoli Çorbası | Mucize Lezzetler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Brokoli Çorbası | Mucize Lezzetler
Abone Olgoogle-news

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde brokoli çorbası var!

Malzemeler:

  •  Zeytinyağı
  •  1 adet soğan
  •  1 adet patates
  •  1 adet havuç
  •  400 gram brokoli
  •  600 mililitre su
  •  Tuz
  •  Karabiber
  •  Muskat rendesi

Yapılışı:

  •  Bir tencereye zeytinyağı ekleyerek doğranmış soğanları Arçelik Ankastre Ocak’ta kavurun.
  •  Soğanlar kavrulunca patates, havuç, brokoli, su, tuz ve karabiberi ekleyin.
  •  Su kaynamaya başlayınca tüm malzemeleri Arçelik In Love El Blender’ı ile püre haline getirin.
  •  Püre haline gelen çorbaya muskat rendeleyerek pul biber eşliğinde bir tabakta servis edin. Afiyet olsun! 
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle