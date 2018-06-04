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Brokoli Çorbası | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde brokoli çorbası var!
Malzemeler:
- Zeytinyağı
- 1 adet soğan
- 1 adet patates
- 1 adet havuç
- 400 gram brokoli
- 600 mililitre su
- Tuz
- Karabiber
- Muskat rendesi
Yapılışı:
- Bir tencereye zeytinyağı ekleyerek doğranmış soğanları Arçelik Ankastre Ocak’ta kavurun.
- Soğanlar kavrulunca patates, havuç, brokoli, su, tuz ve karabiberi ekleyin.
- Su kaynamaya başlayınca tüm malzemeleri Arçelik In Love El Blender’ı ile püre haline getirin.
- Püre haline gelen çorbaya muskat rendeleyerek pul biber eşliğinde bir tabakta servis edin. Afiyet olsun!
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