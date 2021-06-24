British Shorthair Nedir? İngiliz Kedisi Özellikleri, Kişiliği Ve Bakımı Nasıldır?

British Shorthair; kedi çeşidinin bu kadar fazla tercih edilmesinin nedeni; bakımının basit olması ve insanlarla iyi anlaşılmasından kaynaklıdır. Kısa tüylü kedi türleri arasında bulunur. Bu yüzden tüy bakımının yapılması da çok basittir. Aynı şekilde tüy dökülme problemi çok azdır. Evde kaldıkları zaman bu kedileri kendi kendine oynarlar. Evde tek kalmaktan hoşlanan bu kedi türü, hiç şikayet etmezler.

British Shorthair Nedir?

British Shorthair; İngiltere kökenli olup, saf kedi ırkı özelliğine sahip olmasıyla dünya çapındaki en popüler kedi çeşitleri arasında bulunur. Nazik, sevimli, iyi huylu kişilikleri sayesinde sahiplerine her zaman sadık olan bu türün, tam anlamıyla ev kedisi olma özelliğine sahip olduğu bilinir.

British Shorthair çeşidi; ilk şekilde Roma istilası vaktinde İngiltere'ye geçirilerek, yaban kedilerinin çiftleşmesi neticesinde 1870 senesinde görülmeye başlanmıştır. Fakat İkinci Dünya Savaşıyla bu türün ırkının devamlılığı konusunda yok olma eşiğine gelmişken, ırkın meraklıları açısından Burmese, Britanya, Mavi Rus, Persians kedi ırklarıyla çiftleştirilerek, tükenme riskinden kurtarıldığı belirlenmektedir.

British Shorthair Kökeni

British Shorthair; geleneksel İngiliz kökenli bir kedi türüdür.

British Shorthair Fiziksel Özellikleri

British Shorthair fiziksel özellikleri arasında kısa tüylü olmaları yer almaktadır. Kulak yapıları, orta büyüklükte ve geniş olup kulak içi yuvarlaktır. Gövdeleri kaslı ve iridir. Aynı şekilde kilolu olup, kısa ve ince kuyrukludur.

British Shorthair Kişiliği ve Ruhsal Özellikleri

British Shorthair; genel olarak uyuşuk, sakin, enerjisi düşük şeklindeki tavırlarıyla bilinir. Bunun yanı sıra oldukça sıcak kanlı ve sevgi doludurlar. Bu ırk, insanlarla iç içe olmaktan önemli mutluluk duyarlar. Bu yönü sayesinde onu her zaman eğitilebilir yöne iter.

British Shorthair Yatkın Olduğu Hastalıklar

Bu kedi cinsinin genetik şekilde yatkın olduğu bilinen hastalık; Hemofili B'dir. Başka bir hastalığı yoktur.

British Shorthair Bakımı

British Shorthair; yoğun tüy yapısından ötürü sürekli bakım yapılması gereken bir cinstir. Haftalık birkaç defa rutin şekilde taranması, ölü tüylerin yok olmasında en pratik çözümdür. Ayrıca sıcak havalarda ılık banyo yapılması da önemlidir.

British Shorthair Nasıl Yıkanır?

British Shorthair kedi cinsi için banyo ender şekilde gerekebilir. Kedi için doğru zamanı bulmak önemlidir.

British Shorthair Tüy Kesimi Nasıl Yapılır?

Yumuşak ve kısa tüylerinin canlı ve sağlıklı görünmesi adına haftada bir defa fırçalama ölü tüylerin atılması adına yeterli olacaktır.

British Shorthair Kaç Yıl Yaşar?

British Shorthair'in yaşam süresi genellikle, 12 ile 14 sene arasındadır.

British Shorthair Nasıl Eğitilir?

Bu ırkın kedilerini eğitmek adına onu gözlemlemeli ve beden dilini okumaya çalışmak gereklidir. Kedi eğitilirken kendisine sunulacak seçenekler bulundurmak önemlidir. Kedinin eğitimi için pozitif yaklaşım çok önemlidir. Kediye bir şeyler öğretmeye çalışırken, kedinin dikkatini dağıtacak şeyler bulundurmamak gerekir. Eğitim seansları 10 ile 15 dakikadan uzun olmaması önemlidir.

British Shorthair Renkleri Nedir?

British Shorthair renkleri; tarçın, açık kahverengi de dahil olmak üzere 16 değişik renk ve 42 değişik desen bulunur. British Shorthair renkleri; kırmızı, mavi, siyah, beyaz, çikolata, krem, leylak şeklindedir.

British Shorthair Mama Tercihi

British Shorthair; yaşamsal faaliyetlerinin en üst seviyeye çıkarılması adına her zaman yetişkin ve yavru kedilerin kaliteli kedi mamasıyla beslenmesi çok önemlidir. Bebeklikten yaşlılığa dek süren zamanda British Shorthair için doğru beslenme ve yaşına ideal mama tüketimiyle beslenmesi tavsiye edilmektedir.