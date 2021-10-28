Boya koruma nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Araba için boya koruma ortalama fiyatları

Boya koruması için temel olarak aracın renginde çizik ya da deforme gibi istenmeyen sorunların olmasını önleyen ve aracın ilk günkü parlaklığında kalmasını sağlayan tüm işlemleri ifade etmek için kullanılır.

Boya Koruma Nedir?

Güneş ışınları otomobillere yansıdığı zaman, göz alıcı bir ışıltı yerine reçine lekeleri, mikro çizikler ya da tozlar ortaya çıkarabilir. Aracınızı korumak için profesyonel yöntemlerle tanışarak boya koruması yaptırabilirsiniz. Pasta ve cila işlemleri aracın boyasını inceltiyor. Sadece cila işlemi uygulamak ise, ideal parlaklığı yakalamak için her zaman yeterli olmuyor. Boya koruması, aracın renginde herhangi bir çizik ya da deforme olmasını önlemek için yapılan bir işlemdir. Bu işlem, aracınızın ilk günkü parlaklığında çok uzun bir süre kalmasını sağlıyor.

Boya Koruma Ne İşe Yarar ve Nasıl Yapılır?

Boya koruması, aracın rengini uzun süre korumak, oluşabilecek herhangi bir çizik ya da deformeyi önlemek için yapılan bir işlemdir. Boya koruması işlemi için ülkemizde genellikle sıvı püskürtme ve kaplama yöntemleri tercih edilir. Aynı zamanda da yurt dışında sıvı püskürtme ve kaplama işlemlerinin birlikte sunulduğu yöntemler de bulunur. Ama ülkemizde sıvı püskürtme ve kaplama yöntemleri birlikte uygulanmaz.

Boya koruma işlemi, ustalar ve sürücüler tarafından yapılabilir. Ana araca kaplama yaparken çizik oluşturabilecek aletler kullanılacağı ya da araca kimyasal madde uygulanacağı için bu konuda deneyimi olmayan sürücülerin bu işlem için profesyonel birinden yardım alması gerekir. Sıvı püskürtme yöntemi kullanıldığı zaman aracın boya olan yerlerinin tamamına özel bir tabanca ve farklı püskürtücü cihazlar yardımı ile kimyasal bir karışım uygulanır. Bu kimyasal karışımlar ise, genellikle 1 yıl boyunca boya üzerinde kalır. Bu kimyasallar, dış etkenlere karşı aracın boyasını korur.

Kaplama ise, çok daha farklı bir şekilde yapılan bir işlemdir. Aracın boya olan tüm kısımlarına özel ve şeffaf bir kaplama döşenerek yapılır. Uzun yıllar boyunca aracın üzerinde kalabilen bu kaplama, renk değişikliğine neden olmadığından dolayı ruhsatta herhangi bir değişiklik yapılmasına da gerek yoktur.

Boya koruma uygulaması genellikle sadece asit yağmuru ya da güneş gibi etkenlere bağlı olarak aracın boyasında meydana gelen deforme için yapıldığı düşünülür. Ama bunun dışında çatlak ya da çizik gibi farklı durumlarda da araç yüzeyinin korunması sağlanır. Ama yine de her iki uygulamanın da tam anlamı ile bir koruma sağlamadığının bilinmesi gerekir. Yüksek şiddetli bir çarpma meydana gelmesi ya da benzer bir durum ortaya çıkması halinde araç üzerinde oluşan çatlak ya da çizik gibi aşınma durumları ile karşılaşılabilir.

Araba için Boya Koruma Ortalama Fiyatları

Araba için boya koruma fiyatları, boya koruma işlemi yapılırken kullanılan tüm malzemelere ve yapılan tüm işlemlere göre değişiklik gösterir. Her aracın özelliğine ve boya koruma için kullanılacak olan malzemelere göre araba için boya koruma fiyatları da değişiklik gösterir. Evde kendi imkanlarınız ile de yapabileceğiniz boya koruma ve cila fiyatları ortalama olarak 30 TL'den başlıyor. Kuş kalıntıları yaz güneşinde yaklaşık olarak 3 saat sonra aracın boyasını yakmaya başlar. Bu da araç boyasında iz bırakır. Boya koruması olan bir araç yaklaşık olarak 24 saat kadar bu kalıntıya karşı direnç gösterir. Ama daha sonra o da bu aside dayanamaz.