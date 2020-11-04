Botoks hangi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılıyor?

Botulinum toksin (botoks) uygulamaları, günümüzde oldukça yüksek sayıda ve sıklıkta estetik nedenlerle yapılmaktadır. Ancak botoks uygulamaları genel bilinenin aksine sadece estetik nedenlerle değil, sağlık nedenleriyle de sıklıkla uygulanmaktadır. Özellikle diş hekimliğinde sertifikalı hekimlerin bazı tedavilerini desteklemek amacıyla çok sık ihtiyaç duydukları ve yaptıkları uygulamalardandır. Diş hekimliğinde en sık ‘temporamandibular eklem rahatsızlıkları’ ve ‘gummy smile’ denilen diş eti gülümsemesi durumunda kullanılır. Bu durumların direkt tedavisinden çok yapılan ya da yapılacak olan dental uygulamaları desteklemek amacı bulunmaktadır.

Botoksun kullanım alanları neler?



Botoks, en çok yüzdeki kırışıklıkların giderilmesinde ya da azaltılmasında kullanılmaktadır. Fakat aslında pek çok farklı alanda da kullanılması mümkündür. Bu alanlar;

Çok fazla olan koltuk altı terlemeleri

Servikal distoni

Şaşılık

Kronik migren vb.

Botoksun çalışma prensibi nedir?

Vücudumuzdaki tüm kasları uyaran sinirler bulunur. Bu sinirler ile kas hücreleri arasındaki bağlantıyı sağlayan boşluklar, sinyallerin sinirden kasa ulaştırılmasında önemlidir. Botulinum toksininin etkisi de bu sinyallerin kaslara ulaştırılmasını engelleyerek olmaktadır. Bu engelleme için sinir ile kas arasındaki boşluğu bloke etmektedir. Botulinum toksini daha çok alın çizgileri, kaz ayakları için uygulansa da sertifikalı diş hekimleri tarafından diş sıkma, gıcırdatma (bruksizm), diş eti gülümsemesi (gummy smile) gibi durumların düzeltilmesinde, azaltılmasında da sıklıkla kullanılır.

Botoks uygulaması nasıl yapılır?

Botoks uygulaması sadece birkaç dakikalık bir işlemdir. Anestezi gerektirmez. Öncelikle hangi kaslara uygulama yapılacağı belirlenir. Sonrasında çok küçük iğneler ile botulinum toksini belirlenen kas ya da kaslar içerisine enjekte edilir. Botulinum toksininin etkisi genellikle ilk 3 gün içerisinde başlar ve 7-14 gün arasında maksimum etkisi görülür. Uygulama sonrasında özellikle ilk 3 gün sıcakta fazla bulunmamak (güneş altında durmamak, sauna ya da hamama gitmemek gibi), alkol tüketmemek iyi olacaktır. Çünkü sıcak ve alkol, botulinum toksininin etkisini azaltmaktadır.

Aynı zamanda botulinum toksininin uygulama alanı çevresindeki diğer kaslara dağılmasını engellemek için ilk 24 saat enjeksiyon alanının ovuşturulmaması gerekir. Uygulama sonrasındaki ilk 4 saat yatılmamalı ve 24 saat boyunca spor aktivitelerinde bulunulmamalıdır.

Botoksun etkisi ne kadar sürer?

Botulinum toksininin uygulama sonrasındaki etkisi kişiye, alışkanlıklarına göre değişir. Ortalama olarak 3-6 ay gibi bir sürede etkisi geçer. Etki geçerken kas hareketleri ağır ağır seyreder. Diş sıkma, gıcırdatma (bruksizm) nedeniyle botoks uygulaması yapıldığında etki geçmeden (bu süre ortalama 3 aydır) tekrarlanmalıdır.

Botoks uygulamasının yan etkileri var mı?

Botulinum toksin uygulamasının bazı geçici yan etkileri olabilir. Bu yan etkiler;

Morarma

Baş ağrıları (Genellikle başladıktan 1-2 gün sonra azalır).

Asimetrik gülüş

Enjeksiyon alanında hafif ağrı ya da şişlik

Uyuşukluk hissi

Çevre kaslarda güçsüzlük hissi

Botoksla diş sıkma tedavisi



Ülkemizde diş sıkmanın giderek arttığı gözlemlenmektedir. Ancak Covid-19 pandemisi ile beraber bu artış çok yüksek düzeylere çıktı. Özellikle bireylerin evde kalmaları, sosyalleşmedeki kısıtlılık, ekonomik sıkışıklıklar çeşitli streslere neden oldu. Bu streslerin en çok çıkış yaptığı durumlardan biri ise maalesef diş sıkmak olmaktadır. Diş sıkan veya gıcırdatan bireylerde botoks uygulaması da tedavide alternatif olarak bulundurulan yöntemlerden olmaktadır. Ancak diş sıkma ve gıcırdatma durumlarında genellikle öncelik splint olmaktadır. Splintin yeterli olamadığı durumlarda masseter botoksu yaparak splint uygulaması desteklenir. Yani masseter botoks, her diş sıkan bireye yapılması gereken bir uygulama değildir. Doktor gerekli gördüğü zaman yapılması daha etkilidir.

Kimler botoks yaptıramaz?



-Hamileler, emzirenler ve nörolojik hastalıkları olan kişilere botulinum toksin uygulaması önerilmemektedir.

-Bunların dışında inek sütü proteinine karşı alerjisi olan bireylerde de botulinum toksini uygulaması önerilmemektedir.

-Her diş sıkan bireyde ya da diş eti gülümsemesi olan kişide botoks uygulaması gerekmemektedir. Botoks uygulaması, diş hekimliğinde genellikle diğer tedavilere destek olmak ya da etkilerini artırmak için kullanılmaktadır.