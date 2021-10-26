Yaşam alanlarımızın konforlu olması için kombi araçlarının önemli görevleri vardır. Sıcak suyu sağlamak, doğal gazı sağlamak bu önemli görevler arasındadır. Kombi araçları yaşam alanlarımızın her bölgesinde yer almaktadır. Küçük ölçekli kapalı alanlara uygun olarak tasarlanan bu ısıtma aracı yer kaplamaması adına tercih edilmektedir. Ev ya da iş yeri gibi yaşam alanlarında bu amaçla kullanılmaktadır. Elbette ki hangi markada kombiye sahip olunursa olunsun kullanım süresine bağlı olarak kombilerde bazı hata kodlarına rastlanabilmektedir. Bosch markası da kombi sektöründe en çok tercih edilen markalar arasında yerini almaktadır.

Bosch Kombi Arıza Kodları: Bosch Kombi Hata Kodları ve Çözümleri

Öncelikle aşağıda maddeler şeklinde bu markanın kombi arıza kodlarını verdik. Listenin altında da kodların anlamlarını sıraladık ve çözümlerini belirttik.

İşte Bosch kombi arıza kodları şöyle sıralanmaktadır:

F7 arıza kodu

F1 arıza kodu

F0 arıza kodu

EA arıza kodu

E9 arıza kodu

E2 arıza kodu

D5 arıza kodu

D3 arıza kodu

CE arıza kodu

CC arıza kodu

C6 arıza kodu

C4 arıza kodu

C1 arıza kodu

B3 veya B2 arıza kodu

B1 arıza kodu

A8 arıza kodu

A7 arıza kodu

LO uyarısı

Bilinmesi gereken bir bilgi şudur; Bu marka kombide iki tane yatık T uyarısı alıyorsanız bir sorun yok demektir. Bu uyarının verilmesinin nedeni ise kombinin çalışması sırasında yazdan kışa ya da kıştan yaza gibi konum değişikliğinin yapılmış olmasıdır. Kombi 15 dakika içinde çalışır ve bu uyarı otomatik olarak gider.

F7 Arıza Kodu, Anlamı Ve Çözümü:

F7 arıza kodu bu marka kombi kullanılmadığında karşımıza çıkar. Bunun anlamı ise kullanılmamasına rağmen hala alev algılanmasıdır. Bu arıza kodunun ilk çözümü ise kombiyi sıfırlamak olacaktır. Yine de kod arızası gitmiyorsa markanın yetkili servisine başvurulmalıdır.

F1 Arıza Kodu, Anlamı Ve Çözümü:

Bu kodun anlamı elektronik ana kart arızası demektir. Çözüm için kombi sıfırlanmalıdır. Eğer gitmiyorsa ana kartın değişimi veya tamiri söz konusu olabilir.

F0 Arıza Kodu, Anlamı Ve Çözümü:

Bu kodun anlamı ana kart arızası demektir. Çözüm için kombide yer alan sıfırla tuşuna basılır ve 5 saniye basılı tutulur. Eğer hata geçmezse teknik servis aranmalıdır.

EA Arıza Kodu, Anlamı Ve Çözümü:

Bu kodun anlamı alev oluşumunda sorun demektir. Bu hatanın çözümünde gaz vanasının açık olup olmadığı kontrol edilmelidir. Gaz yollarının açık olduğundan emin olunduktan sonra da sıfırlama işlemi yapılmalıdır.

E9 Arıza Kodu, Anlamı Ve Çözümü:

Bu kodun anlamı kalorifer devresi düşük su basıncı demektir. Olması gereken su basıncı değeri 1,5 bar aralığıdır. Çözüm için kombi bu değere gelene kadar su basıncı gerçekleştirilmelidir. Su doldurma musluğu tam kapatılmalıdır. Cihaz çalışmaya devam ederken bu hata kodunun gittiğini göreceksiniz. Eğer bu durumda bile hata kodu ekrandan gitmediyse kombiyi sıfırlama işlemini de yapınız.

E2 Arıza Kodu, Anlamı Ve Çözümü:

Bu kodun anlamı kalorifer devresi sensör arızası demektir. Bu durumda kablolarda kopma yaşanmış olabilir. Sensör arızalanmış olabilir. Sorunun tek çözümü servisi aramaktır.

D5 Arıza Kodu, Anlamı Ve Çözümü:

Bu kodun anlamı harici sıcaklık sensör arızası demektir. Denge kabı arızalanmış ve kablolar kopmuş olabilir. Çözüm için mutlaka servis aranmalıdır.

D3 Arıza Kodu, Anlamı Ve Çözümü:

Bu kodun anlamı 9 ve 8 köprüsü eksik demektir ya da harici sıcaklık limit sensörü devreye girmiş demektir. Bu durumda da teknik servis aranmalıdır ve tek çözüm budur. Çünkü köprü eksik, soket de yerine oturmamış ve yerden ısıtma sıcaklık sınırlayıcısı devreye girmiştir.

CE Arıza Kodu, Anlamı Ve Çözümü:

Bu kodun anlamı aşırı ısınma demektir. Çözüm için arızalı pompa değişimi gerekebilir. Çünkü devir özelliğini yitirmiş olan sirkülasyon pompası sıkışmıştır. Petek temizleme işlemi de gerekebilir. Servis aranmalıdır.

CC Arıza Kodu, Anlamı Ve Çözümü:

Bu kodun anlamı dış hava sensör arızası demektir. Kombi tarafından dış hava sensör algılanmıyor demektir. Dış hava termostatı ile bağlantı kablosu kontrol edilmelidir. Ana kart arızası da olabilir. Bu yüzden çözüm için direk servis aranmalıdır.

C6 Arıza Kodu, Anlamı Ve Çözümü:

Bu kodun anlamı prosestad arızası demektir. Bu arıza elektronik ana kartın sorunlu olmasından dolayı gelebilmektedir. Çözüm için kartın tamiri veya değişimi gerekir. Kombi fan motorunun arızalanması da bu hata kodunu çıkartır. Bunun da tamiri veya değişimi şarttır. Mutlaka arızanın çözümü, değişim ve tamiri için servis aranmalıdır.

C4 Arıza Kodu, Anlamı Ve Çözümü:

Bu kodun anlamı baca çekişinde problem demektir. Baca ek yerlerinden çıkmış olabilir, uzun olabilir, fan motoru arızalanmış olabilir, hava akış şalteri arızalanmış olabilir. Bu yüzden çözüm için direk olarak servis aranmalıdır.

C1 Arıza Kodu, Anlamı Ve Çözümü:

Bu kodun anlamı hava akış problemi demektir. Çözüm için bacanın ek yerinden çıkıp çıkmadığı kontrol edilmelidir. Kombi sıfırlanmalıdır. Sorun devam ederse de servis aranmalıdır.

B3 Veya B2 Arıza Kodu, Anlamı Ve Çözümü:

Bu kodun anlamı da elektronik karttan kaynaklı arıza demektir. Bu yüzden kartın değişimi veya tamiri gerekmektedir. Çözüm içim kombi sıfırlanmalıdır. Eğer arıza kodu gitmezse servis aranmalıdır.

B1 Arıza Kodu, Anlamı Ve Çözümü:

Bu kodun anlamı kombi kod anahtarı cihaz tarafından algılanmıyor demektir. Çözüm için direk olarak servis aranmalıdır.

A8 Arıza Kodu, Anlamı Ve Çözümü:

Bu kodun anlamı BUS iletişim sorunu demektir. Çözüm için bağlantı kablosu ve termostat kontrol edilmelidir. Sorun devam ederse ve hata kodu gitmezse servis aranmalıdır.

A7 Arıza Kodu, Anlamı Ve Çözümü:

Bu kodun anlamı sıcak su sensör arızası demektir. Kablolarda kopma olmuş olabilir. Kullanım suyu sıcaklık sensörü arıza yapmıştır. Çözüm için mutlaka servis aranmalıdır.

LO Uyarısı Arıza Kodu, Anlamı Ve Çözümü:

Bu kodun anlamı çocuk kilidi açık demektir. Bu uyarıyı bu yüzden LOCK olarak da görebilirsiniz. Çözüm için kilit simgesine basılı tutularak tuş kilidi kapatılmalıdır.