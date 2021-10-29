Bosch çamaşır makinesi F57 hatası nasıl giderilir? F57 arıza kodu ve çözümü..

Bosch çamaşır makineleri, kirli çamaşırların yıkanması ve temizlenmesi için kullanılan bir makine olarak ifade edilebilir. Aniden çamaşır makinesinden bir hata alınması ise kişilerin zor durumda kalmasına yol açabilmektedir.

BOSCH ÇAMAŞIR MAKİNESİ F57 HATASI NASIL GİDERİLİR?

Bosch çamaşır makinesinde ortaya çıkan herhangi bir arıza durumunda, arızanın ortaya çıkma sebebini ifade eden kod ekranda görüntülenir. F57 hatası, cihazın elektronik kartının arızalanmasının kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. Elektronik kartın tamiri mümkün olmadığı için ve oldukça pahalı bir parça olmasından da kaynaklı olarak yeni bir ürün alınması tavsiye edilmektedir.

Çamaşır makinesinde karşınıza çıkan F57 hatasının çözülmesi için elektronik kartın ve yıkama motorunun değiştirilmesi gerekmektedir. Ancak hatırlatılması gerekir ki bu oldukça maliyetli bir işlemdir.

F57 ARIZA KODU VE ÇÖZÜMÜ

Bosch çamaşır makinelerinde F57 kodu genel olarak güç kartından veya motor kartından kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. F57 Arıza kodu ile karşılaşıldığı zaman öncelikli olarak makineye reset atmayı deneyebilirsiniz. Makineye reset atıldığı zaman arıza kodunun normale dönme ihtimali bulunmaktadır. Ancak normale dönmediği durumlarda ise makinenin parça değişiminin yapılması gerekmektedir.

Alınması gereken parçaların oldukça yüksek maliyete sahip olması, parça değişiminden ziyade yeni bir makine almayı daha cazip bir hale getirmektedir. Siz de çamaşır makinenizde F57 arıza kodu ile karşılaşırsanız eğer ilk olarak çamaşır makinesine reset atmayı deneyebilirsiniz. Reset atılmasına rağmen arıza kodu gitmezse teknik destek almayı da tercih edebilirsiniz.