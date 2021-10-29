Bosch çamaşır makinesi F43 hatası nasıl giderilir? F43 arıza kodu ve çözümü..

Bosch çamaşır makinenizin ekranında F43 hatasını görüyorsanız, Bosch servislerini arayarak servis talebinde bulunmanız gerekir. Siz bir kullanıcı olarak Bosch çamaşır makinesi motorlarına müdahale edemezsiniz. Bu nedenle de profesyonel bir yardım almanız gerekir.

BOSCH ÇAMAŞIR MAKİNESİ F43 HATASI NASIL GİDERİLİR?

Bosch çamaşır makinesinde F43 hata kodu görüyorsanız, bu sorun çamaşır makinesinin motorunda bir problem olduğunu gösterebilir. Bu nedenle bu kodu gördüğünüz zaman siz müdahale etmeden Bosch servisini arayarak bir servis talebinde bulunmanız gerekir. Özellikle de yeni nesil modellerin F43 hata kodunu gidermek için kesinlikle servisten destek almanız gerekir. Bosch çamaşır F43 arızası için servis ilk olarak makinenin motoru kontrol eder.

F43 ARIZA KODU VE ÇÖZÜMÜ

F43 arıza kodunu çözüme kavuşturmak için öncelikle servisi aramadan şu adımları takip etmeniz gerekir;

Deponun aşırı yüklenip yüklenmediğini kontrol ederek ketenlerin izin verilen ağırlığını yanlışlıkla aşmak oldukça kolaydır. Ama elektrik teknolojisi böyle bir şeyi kaldıramaz Bu gibi durumlarda ise, programı kapatarak, çamaşırların bir kısmını çıkarmanız ve daha sonra çamaşırları yıkamaya devam etmeniz gerekir. Eğer gördüğünüz kod eksikse, sorun başarı ile giderilmiş demektir. Daha sonra böyle bir hatayı ile tekrar karşılaşmamak için kullanım kurallarına dikkat etmeniz gerekir;

Motoru bloke eden herhangi bir şeyin depo ile tambur arasına sıkışmamasına dikkat etmeniz gerekir. Düğme ya da kol düğmesi gibi küçük bir cisim bile tüm mekanizmanın çalışmasını bir anda durdurabilir. Bazen bu bozulmanın nedeni de daha büyük şeylerden kaynaklanabilir.