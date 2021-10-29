Bosch çamaşır makinesi F23 hatası nasıl giderilir? F23 arıza kodu ve çözümü..

Çamaşır makinesinde görülen F23 hatası kullanıcıya Aquastop kaçak koruma sisteminin devreye girdiğini gösterir. Bu durum ise, suyun damlama tepsisine girdiği bildirir.

BOSCH ÇAMAŞIR MAKİNESİ F23 HATASI NASIL GİDERİLİR?

Bosch çamaşır makinelerinde sıkça rastlanan hata kodları arasında yer alan F23 hatası, makinedeki Aquastop kaçak koruma sisteminin devreye girdiğini gösterir. Aquastop sensörü, çok basit bir şekilde çalışır. Çamaşır makinesinin şamandıraya bağlı olan özel bir yeri vardır. Su palete girdiği zaman şamandıra yükselir ve sensörü tetikler. Bu hata ile ilk defa karşılaştığınız zaman, yapmanız gereken ilk şey çamaşır makinesinin fişini çekmek ve su musluğunu kapatmak olmalıdır. Elektrik çamaşır makinesinde değilse ve kasada elektrik bulunuyorsa o zaman şok olabilirsiniz. Bundan nedenle de olası su sızıntılarını sürekli olarak kontrol etmeniz gerekir.

F23 ARIZA KODU VE ÇÖZÜMÜ

Bosch çamaşır makinelerinde F23 hata kodunu görmüşseniz, toz haznesinin doğru bir şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol etmeniz gerekir ve içinden su akabilir. Bu nedenle de onu dışarı çekerek yerine oturtmaya çalışmanız gerekir. Daha sonra da pompanın ve tahliye hortumunun yanı sıra tahliye borusunun bağlantı noktasını kontrol etmeniz gerekir. Bu durumda yapmanız gerekenler:

Makineyi kanalizasyondan ve su beslemesinden ayırmanız gerekir.

Suyu çamaşır makinesinden ayırmanız gerekir.

Çamaşır makinesini yana çevirerek paleti yavaş bir şekilde yana doğru hareket ettirmeniz gerekir.

Makinenin altından gövdeye doğru bakarak, pompayı bulmalı ve nozullarla olan bağlantıyı ve tahliye hortumunu kontrol etmeniz gerekir.

Gerekirse aşınmış olan parçaları değiştirerek onarmanız gerekir.