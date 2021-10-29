Bosch çamaşır makinesi F21 hatası nasıl giderilir? F21 arıza kodu ve çözümü..

Çamaşır makinelerinin bağlantıları, kontrol edilirken de bir ölçü aletinin kullanılması gerekir. Genellikle el yordamı ile bu gibi arızaların tespiti pek mümkün olmaz.

BOSCH ÇAMAŞIR MAKİNESİ F21 HATASI NASIL GİDERİLİR?

Bosch çamaşır makinesinde sıkça görülen F21 hatası, çamaşır makinesinin çalışmasını engelleyen olumsuz durumlardan birisidir. Bosch çamaşır makinelerinde görülen F21 hatasının asıl nedeni ise, çamaşır makinesinin motoru ya da motor kömürleridir. Bosch çamaşır makinelerinin kullanıcıları bu sorunu iki farklı şekilde çözebilir;

Motor kömürü alarak, yeni motor kömürü ile eskisini değiştirmek,

Motoru yeni motorla değiştirmek.

F21 ARIZA KODU VE ÇÖZÜMÜ

Bosch çamaşır makinelerinde görülen F21 hata kodunu hı ve geçici bir şekilde çözüme kavuşturmak için herhangi bir değişim yapmadan sadece program ayarı yaparak işlem yapabilirsiniz. Bunun için ise;

Makineyi sıkma moduna getirmeniz gerekir.

Sıkma ayar düğmesine basılı tutarak program ayarını ise, saat yönünde 1 tık geri çevirmeniz gerekir.

Ardından sokma tuşu bırakılır.

Arıza ekrandan silinirse makine yeniden başlatılır.

Bosch çamaşır makinelerinde F21 hata kodu silinene kadar tüm bu işlemler sırası ile yapılmalıdır. Bosch çamaşır makineleri için hata aldığınız zaman bu yöntemin sadece geçici bir çözüm sunacağını unutmamanız gerekir. Kalıcı bir çözüm için makinenin motorunu ya da motorun kömürünü değiştirmeyi unutmamanız gerekir. Sorunun kalıcı çözüme ulaştırılması için de yetkili servis ile iletişime geçebilirsiniz.