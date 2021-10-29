Bosch çamaşır makinesi F16 hatası nasıl giderilir? F16 arıza kodu ve çözümü..

Bosch çamaşır makinelerinde sıkça rastlanan F16 hatası, makinenin kapı kilidinde bir sorun olduğunu gösterir. Bu cihazın olduğu evde bir de küçük çocuk varsa büyük bir sorun var demektir. Çünkü çocuklar çamaşır makinesini izlerken çoğu zaman makinenin kapağını açmak ister.

BOSCH ÇAMAŞIR MAKİNESİ F16 HATASI NASIL GİDERİLİR?

Bosch çamaşır makinelerinde sık görülen F16 hatası, çamaşır makinesinin kapı kilidinde sorun olduğunu gösterir. Bu sorunu çözmek için de eve kesinlikle servis çağırmanız gerekir. Çünkü kendiniz duruma müdahale etmeye kalktığınız zaman çarpılma ihtimaliniz çok yüksektir. Aynı zamanda cihazınızın güvenliği için de servis çağırmak önemlidir. Kapı kilidi arızası, kesinlikle küçümsenecek bir arıza çeşidi değildir ve bu arızanın hemen tamiri yapılması gerekir. Özellikle de evde çocuk olan kişilerin bu arızayı en kısa zaman içinde çözüme kavuşturması gerekir.

F16 ARIZA KODU VE ÇÖZÜMÜ

Yıkama sırasında yaşanabilecek olan su sızıntılarını engellemek için, Bosch çamaşır makinesi programlanmış kapı kapak kilidi fonksiyonu ile donatılmıştır. Eğer makine kilitli değilse, yıkama programı da hemen başlamaz. Bu durumda da, elektronik CM ekranında F16 hatası ortaya çıkar. Elektromekanikli modeller ise, farklı bir nedene işaret eder.

Bir engelleme hatası ile zaman kaybetmeden önce, sorunun makinenin kontrol sistemindeki bir arızadan değil de, kapıdan kaynaklı olduğuna emin olmanız gerekir.

Kapağı kapatırken biraz fazla kuvvet uygulayarak tıklama sesini duymanız gerekir. Sorun çözülmemişse yetkili servis ile irtibata geçmeniz gerekir.