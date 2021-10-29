Bosch çamaşır makinesi E32 hatası nasıl giderilir? E32 arıza kodu ve çözümü..

Bosch çamaşır makinesi E32 hata kodu, dengesiz yükleme ve algılama fonksiyonu anlamına gelir. Bu kod, dengesiz yüklemelerin bir göstergesi olarak ekranda çıkar.

BOSCH ÇAMAŞIR MAKİNESİ E32 HATASI NASIL GİDERİLİR?

Bosch çamaşır makinesinin dengesiz bir şekilde fazla yüklenmesinden kaynaklanan sorunların göstergesi olarak E32 hata kodu ortaya çıkar. Bu kod, makinenin dengesiz bir şekilde yüklendiğini gösterir. Çözümü de yine bu sorun doğrultusunda yapılabilir. Çamaşır makinesinin korunabilmesi için sıkma devri çalıştırılmaz ya da azaltılmış hızda çalışmaya devam eder. Makine, sıkma denemeleri ile çalıştığı için makinenin çalışma süresi uzar. Bosch çamaşır makinesinde E32 hatası alındığı zaman sorunun çözüme ulaşması için şu adımları izlemek gerekir;

Makinede oluşan dengesizliğin azaltılması için büyük ve küçük eşyaların birlikte yıkanması gerekir.

Yastık ve yorgan örtülerinde bulunan fermuarların ve düğmelerin kapatılması gerekir.

E32 hatası, genellikle teknik servis çağırmaya gerek kalmadan makine dengesini sağlayarak çözümlenebilecek bir sorundur. Fakat sorun hala çözülmüyorsa yetkili servis ile irtibata geçmeniz gerekir.

E32 ARIZA KODU VE ÇÖZÜMÜ

E32 arıza kodu, makinede oluşan dengesizlik nedeni ile ortaya çıkan bir hata kodudur. Bu kodun çözüme kavuşması için makinedeki dengesizliğin azaltılması, çok fazla çamaşır yüklenmemesi ve yastık, yorgan gibi eşyaların düğmelerinin ya da fermuarlarının kapatılarak yıkama işleminin gerçekleştirilmesi gerekir. Bu sayede teknik servis çağırmaya gerek kalmadan sorunu çözebilirsiniz.