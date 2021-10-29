Bosch çamaşır makinesi E29 hatası nasıl giderilir? E29 arıza kodu ve çözümü..

Çamaşır makinelerinde bazı zamanlarda kapı dillerinin hassasiyeti giderek zamanla azalıyor. Bu nedenle de kapısı kapalı olsa da makine onu bazen kapalı olarak görmüyor. Eğer iyice makinenin kapağını kapattığınızdan eminseniz kapağın dili bozuk olabilir.

BOSCH ÇAMAŞIR MAKİNESİ E29 HATASI NASIL GİDERİLİR?

Bosch çamaşır makinesinin ekranında E29 hatası görülüyorsa çamaşır makinesinin kapağı tam olarak kapanmamış olabilir. Bu nedenle kapağın tam olarak kapanıp kapanmadığından emin olmanız gerekir. Eğer sıkıntının buradan kaynaklanmıyorsa ikincil çözüme odaklanmanız gerekir. İkinci olarak kapı emniyetiniz arızalı olabileceğini unutmamanız gerekir. Kapı emniyeti ise, makine çalıştıktan sonra kapağın açılmamasını sağlayan mekanizmadır. Bu sistemin bozulduğu zaman ise, teknik serviste yardım istemek gerekir.

E29 ARIZA KODU VE ÇÖZÜMÜ

Bosch çamaşır makinesinde E29 arıza kodu görülüyorsa ve sorun çamaşır makinesinin kapağından kaynaklanmıyorsa su kesintisi yaşıyor olabilirsiniz. Bu durumda ise, makineye bağlı olan musluklardan su gelip gelmediğini kontrol etmeniz gerekir. Cihazın su alamaması da bu arızayı vermesine neden olabilir. Tekrar su geldiği zaman sorun kendiliğinden çözülür. Musluktan su geliyorsa bu suyun iç tarafa iletilmesi durumunda da sıkıntı yaşanıyor olabilir.

Musluktan gelen hortumun alete girdiği yerde musluk filtresi bulunur. Filtrenin tıkalı olması halinde sıvı geçişi sağlanır. Filtrenin temizliği yapılarak aleti rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Son ihtimal olarak da çamaşır makinesinin kazanına bir şeyler sıkışmış olabilir. Bu bölümlerin kontrol edilmesi gerekir.