Bosch çamaşır makinesi E18 hatası ve arızası nedir, nasıl giderilir? E18 hatası çözümü
Bosch çamaşır makinesinin gösterge panelinde ortaya çıkan E18 kodu, makinenin içindeki atık suyu tahliye edemediğini gösterir. Bu kodun dışında aynı zamanda tamburda su kaldığını da görebilirsiniz. Fakat bu sorunu tek başınıza rahatlıkla çözebilirsiniz. Farklı Bosch marka çamaşır makinelerinde bu sorun farklı kodlarla da gösterilir. Bosch çamaşır makinesi e18 hatası ve arızası nedir, nasıl giderilir detayları ile derledik.
Çamaşır makinesinden atık suyun tahliye edilememesinin nedenleri arasında pompanın tıkanması ya da tahliye hortumunun bükülmüş olması yer alır.
Bosch Çamaşır Makinesi E18 Hatası ve Arızası Nedir?
Bosch çamaşır makinesinde görülen E18 ya da F18 hatası, genellikle boşaltma zaman aşımını ifade eder. Bu gibi durumlarda ilk olarak filtrenin kontrol edilmesi gerekir. Filtre, çamaşır makinelerinin genellikle ön tarafına yerleştirilir. Filtreye erişim sağlamak için de öncelikle kontrol panelini kaldırmanız gerekir. Bu hata şu nedenlerden dolayı görülebilir;
Filtrenin içindeki tıkanma
Boşaltma hortumunun içinde tıkanma meydana gelmesi
Pompa ile ilgili yaşanan sorunlar
Bosch Çamaşır Makinesi E18 Hatası ve Arızası Nasıl Giderilir?
Bosch çamaşır makinesinde görülen E18 hata kodu, genellikle suyun gerekli şekilde pompalanmadığını gösterir. Boşaltma pompası suyu boşalttığı zaman ya da kazanda su kalmadığında kontrol panosu E18 hata kodu verebilir ya da yanlış bilgi alır. Kontrol panosu, tahliye pompasına ise sinyal gönderir. Bu sinyale ise, 90 saniye içinde cevap verilmezse arıza kodu görülür.
E18 Hatası Çözümü
E18 Hatasını gidermek için öncelikle tahliye filtresini kontrol etmeniz gerekir. Aynı zamanda çok fazla deterjan kullanmamaya özen göstermelisiniz. Boşaltma hortumunu kontrol ederek bükülme varsa borulardaki bükülmeyi düzeltmeniz gerekir. Borunun tıkanmadığından emin olmak için bağlantı hortumunu küvetten tahliye pompasına doğru çıkarmanız gerekir. Aynı zamanda kabloların durumunu kontrol ederek E18 hata kodunun giderilmesini sağlayabilirsiniz.