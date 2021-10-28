Bosch çamaşır makinesi E18 hatası nasıl giderilir? E18 arıza kodu ve çözümü..

Atık suyun makineden tahliye edilememesinin başlıca nedenleri, pompanın tıkanması ya da tahliye hortumunun bükülmüş olması olabilir.

Bosch Çamaşır Makinesi E18 Hatası Nasıl Giderilir?

Bosch çamaşır makinelerinde görülen E18 hata kodu, genellikle atık suyunun çamaşır makinesinden tahliye edilememesinden kaynaklanır. Farklı Bosch çamaşır makinesi modellerinde ise, bu hata farklı kodlar ile görüntülenir. F18 ve d02 kodları aynı arızayı gösteren farklı kodlardır. Bosch çamaşır makinesinde ortaya çıkan E18 hatasını gidermek için şu adımları takip etmeniz gerekir;

Bosch çamaşır makinesinde E18 hata kodu ile karşılaşmanız durumunda kullanıcıların yapması gereken ilk şey temiz su musluğunu, makineye daha fazla su girmemesi için kapatması gerekir. Bir sonraki adımda ise, çamaşır makinesini önce açma kapama düğmesi ile kapatarak daha sonra fişini çekmek olmalıdır. Sorunun ne olduğunu bulmak için ve pompayı kontrol ederek öncelikle tankta bulunan suyun tahliye edilmesi gerekir.

Ardından atık su hortumunun tıkanıp tıkanmadığını ya da hortumda yabancı cisim olup olmadığını kontrol etmek gerekir. E18 arıza kodu, çoğu zaman tahliye hortumu tıkandığında ya da hortum büküldüğünde de görülebilir.

E18 Arıza Kodu ve Çözümü

Su tahliye hortumunun makineden su akışını engellemediğinden, hortumun bükülmediğinden ya da katlanmadığından emin olmanız gerekir. Hortum katlanmış ya da bükülmüşse sorunu çözmek için hortumu düzleştirmeniz gerekir. Hortumu düzleştirememişseniz tahliye giderinden sökerek, kelepçesini gevşetebilirsiniz. Sorun hala devam ediyorsa ve hata kodu kaybolmadıysa yetkili servis çağırmanız gerekebilir.