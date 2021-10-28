Bosch çamaşır makinesi E17 hatası nasıl giderilir? E17 arıza kodu ve çözümü..

Bosch çamaşır makinelerinde sıkça görülen E17 hata kodu, tankın su temini yetersizliği sonucunda yıkamanın kolay bir şekilde başlayamaması anlamına gelir.

BOSCH ÇAMAŞIR MAKİNESİ E17 HATASI NASIL GİDERİLİR?

Bosh çamaşır makinelerinde en sık rastlanan hata kodları arasında yer alan E17 hata kodu, tankın su yetersizliği nedeni ile yıkamanın başlayamaması anlamına gelir. Bazı çamaşır makinesi modellerinde ise, bu sorun F17 koduna ile gösterilir. Bu hata bazen kullanıcıların kendi çabası ile giderebilecekleri küçük bir nedenden kaynaklanabilir. Aynı zamanda bu sorunun ortaya çıkmasının başka nedenleri de olabilir. Bunlar ise;

Presostatın arızası,

doldurma vanasının kırılması,

kontrol modülüyle ilgili sorunlar,

Listelenen parçalar arasında kopmuş kablolar bulunması.

E17 ARIZA KODU VE ÇÖZÜMÜ

Çamaşır makinelerinde E17 kodu göründüğü zaman bir valfın kırılmış olma olasılığı oldukça yüksektir. Aynı zamanda, planlanan tüm onarımlardan önce, su besleme sisteminde yeteri kadar su olup olmadığını ya da makinenin giriş hortumunun su kaynağına bağlı olduğu yerde bulunan su musluğunun açık mı yoksa kapalı mı olduğunu kontrol etmeniz gerekir. Su kaynağında su olduğundan emin olduktan sonra, diğer parçaları da kontrol etmeye başlamanız gerekir.

Makineyi hemen fişten çekerek, su beslemesini kapatmalı ve giriş hortumunu da çıkarmalısınız. Makinenin arkasında dolgu filtre ağını bulunuyor. Bu filtre, küçük parçacıklar nedeni ile tıkanmış olabilir. Bu nedenle filtreyi akan su altında durulayarak ve yerine yerleştirmeniz gerekir. Ardından vanayı kontrol etmeniz gerekir. Bosch çamaşır makinesinde E17 hatası makineyi su ile doldurmayan bir vanadan kaynaklanıyorsa, makine kapağını kapatmadan makinedeki su seviyesi sensörünü kontrol etmelisiniz.