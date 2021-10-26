Bosch buzdolabı veya derin dondurucu neden alarm veriyor? Buzdolabının ötmesi ne anlama gelir?

Bosch Türkiye'de en fazla kullanılan beyaz eşya markalarından bir tanesidir. Pek çok nedene bağlı olarak derin dondurucular ya da buzdolapları alarm verebilirler. Bu durumla karşılaşılınca yapılacak birçok durum bulunmaktadır.

BOSCH BUZDOLABI VEYA DERİN DONDURUCU NEDEN ALARM VERİYOR?

Bu durum buzdolabının ya da derin dondurucunun soğutma performansı ile doğrudan alakalıdır. Öncelikle buzdolabınızın enerjisini kontrol edin. Eğer enerji kesildi ise otomatik olarak alarm verilir. Bu alarm da yaklaşık olarak 5 ila 10 dakika arasında sürer ve kullanıcıyı uyarır. İçerisinde yer alan gıdaların bozulmaması açısından bu alarm verilir ve kullanıcı uyarılmaktadır. Buzdolabı ve derin dondurucuda da aynı alarm durumu söz konusudur. Buzdolabının ötmesinin bir diğer nedeni de kapıların açık kaldığıdır.

Eğer buzdolabının kapısı açık kaldıysa buzdolabı ya da derin dondurucu yine ötmeye yani alarm vermeye başlar. Bu durumda da kapıyı kapatarak sorunu çözebilirsiniz. Eğer buzdolabınızın soğutma performansında da düşüş varsa ya da dondurucu bölmesi eksi 10 derecenin altına düştüyse kullanıcıyı uyarmak için buzdolabı alarm vermeye başlar. Alarm belirli bir süre çalar.

BUZDOLABININ ÖTMESİ NE ANLAMA GELİR?

Buzdolabının ötmesi pek çok anlama gelmektedir. Eğer buzdolabında buz kilitlenmesi söz konusu ise yani buzlanma söz konusu ise yine soğutucu bölümünden bir arıza verebilir. Eğer soğutucu kısmında yine su akıntısı söz konusu ise buzdolabı ötebilir ve kullanıcıyı uyarabilir.

Bu durumda buzdolabının hemen kapatılması ve en yakın zamanda yetkili bir servisin çağrılması gerekmektedir. Eğer buzdolabınızın kompresörü yani motoru çalışmıyor ise motor arıza durumu söz konusu olur. Buzdolabı alarm hatası verilir ve buzdolabı sahibi uyarılır. Bu durumda kompresör yani motor değişikliği olabilir.