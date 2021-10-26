Bosch bulaşık makinesi su boşaltmıyorsa ne yapmak gerekir? Makinenin içinde neden su kalır, neden su boşaltmaz?

Bulaşık makinesinde pis suyu boşaltmama sorunu ile karşılaşan kişiler, mutlaka teknik servis ile irtibata geçmelidir. İşinde uzman olmayan birinin duruma müdahale etmesi halinde sıkıntı daha da büyüyebilir.

Bosch Bulaşık Makinesi Su Boşaltmıyorsa Ne Yapmak Gerekir?

Bulaşık makinesi kullanırken yeteri kadar dikkat etmemek kısa zaman içinde filtre ve giderlerin tıkanarak arıza çıkarmasına yol açar. Bulaşık makinesi, su boşaltmama sorununa neden olmadan önce önlem almak için gider temizliği için piyasada satılan temizleyicilerden kullanabilirsiniz. Ayrıca doğal bir yöntem olarak yapabileceğiniz ayda en az bir defa bulaşık makinesini boş bir şekilde sirke ile çalıştırmak filtrelerdeki yemek artıklarının rahatlıkla ve giderlerin temizlenmesini sağlar. Bu sayede tertemiz bir bulaşık makinesinde yıkanan bulaşıklar da daha temiz yıkanır. Bunun yanı sıra bulaşık makinesinin ömrü de uzar. Bulaşıkların makineden yeteri kadar temizlenmemiş bir şekilde çıkmaya başladığı durumlarda filtrenin tıkanmaya başladığını anlamanız gerekir ve gerekli tedbirleri almanız gerekir.

Makinenin İçinde Neden Su Kalır, Neden Su Boşaltmaz?

Bulaşık makinenizin pompa ya da filtresi tıkandığı zaman pis suyu tahliye edemeyebilir. Cam parçacıkları, kir ya da yiyecek gibi yabancı nesneler bulaşık makinesinin filtresini ve pompasını tıkayabilir. Bunun sonucunda ise, bulaşık makinesi suyu tahliye edemez. Makinenizin pis suyu boşaltmaması, basit bir nedenden kaynaklanabileceği gibi ciddi bir arıza nedeni ile de meydana gelebilir. Bu nedenle de ilk olarak bulaşık makinesinin alt sepetinin altında kalan bölgedeki gider yerine bakılması gerekir.

Bu bölgede bulunan filtreyi çıkararak temizlemek önemli ölçüde işe yarar. Aynı zamanda pis su gider borusunun tıkanma ihtimali de önemli ölçüde arttırırken suyun yeteri kadar boşaltılmamasına da neden olur. Bulaşıkların yemek artıklarından temizlenmeden makineye yerleştirilmesi sonucunda gider ve filtre borularının tıkanması da kaçınılmaz bir hale gelir. İlk olarak da genellikle pis suyun makine içinde kalması sonucunda belirti verir.