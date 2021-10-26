Bosch bulaşık makinesi E25 hatası ve arızası nedir, nasıl giderilir? E25 hatası çözümü

Alman yapımı olan Bosch bulaşık makinelerinde en sık görülen hata kodları arasında yer alan E25 Hatası, tahliye pompasına bağlanan borunun tıkandığını gösterir. Bazı bulaşık makinesi modellerinde, bu nozül olmayabilir. Ama pompaya bağlı olan tahliye hortumunun tabanı olabilir.

Bosch Bulaşık Makinesi E25 Hatası ve Arızası Nedir?

Bosch bulaşık makinelerinde sıkça görülen E25 hatası, tahliye pompasına bağlanan borunun tıkandığını bildirir. Aynı zamanda bu hata kodu, çarkın pompada bir kalıntı ya da yabancı cisim tarafından engellendiğini gösterir. Bu hata ya da arıza sadece tıkanma sonucunda değil, bazen pompanın kapağının olmadığında da ortaya çıkabilir.

Bosch Bulaşık Makinesi E25 Hatası ve Arızası Nasıl Giderilir?

Yemek artıkları bulunan yemek tabaklarını, çatal ve kaşıkları bulaşık makinesine koymadan önce temizleseniz de, bu çoğu zaman yeterli olmaz. Kullanıcı makineyi uzun bir süre yağdan yıkamadığı sürece makinede bir tıkanma meydana gelebilir. Ağızlıkta biriken yağ bir süre sonra pompanın suyu pompalayamayacağı bir tıkaç ortaya çıkarır. Bunun için makineyi düzenli olarak temizlemek gerekir.

E25 Hatası Çözümü

E25 hata kodu nedeni ile bulaşık makinesinin çalışması durursa ve bir tıkanma ile ilgili bir hata oluşursa, o zaman, öncelikle, makinenin altında bulunan suyu çıkarmanız gerekir. Ama, önce tüm ekipmanı elektrik şebekesinden ayırmanız ve daha sonra şu adımları izlemeniz gerekir:

Sepetleri bulaşıklarla dışarı çekmeniz gerekir.

Alt kirişi çıkarmanız gerekir.

Kirli suyu ayrı bir kaba boşaltmanız gerekir.

Filtre kapağını sökmeniz gerekir.