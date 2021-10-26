Bosch bulaşık makinesi E24 hatası ve arızası nedir, nasıl giderilir? E24 hatası çözümü

Bosch bulaşık makinesinde sıkça görülen E24 hata kodundan kaynaklanan, pek çok soru Bosch bulaşık makinesinin E24 hata kodu ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle de, E24’ün ne anlama geldiğini bilmek ve anlamak oldukça önemlidir.

Bosch Bulaşık Makinesi E24 Hatası ve Arızası Nedir?

Bosch bulaşık makinesi E24 hatası, sık karşılaşılan bir durumdur. Bu hata kodu, bulaşık makinesinin du tahliye sisteminde bir sorun olduğunu gösterir. Aynı zamanda Bosch bulaşık makinesinde görülen E24 hatası şu nedenlerden kaynaklanır;

Drenaj pompası çalışması ile ilgili ortaya çıkan sorunlar,

Sensörlerin arızalanması,

Olağan tıkanma,

Bükme hortumları,

Elektronik kontrol sisteminde oluşan arızalar

Bosch Bulaşık Makinesi E24 Hatası ve Arızası Nasıl Giderilir?

Mutfak cihazının ekranında E24 hata kodu çıktığı zaman, genellikle makinenizin tahliye sistemini temizlemeniz ya da hortumu düzeltmeniz gerekir. Ama bu bazen çok kolay olmuyor. E24 hatası ortaya çıktığı zaman, önce drenaj sisteminde meydana gelen tıkanıklıklara dikkat edilmesi gerekir.

E24 Hatası Çözümü

E24 hatasının çözümü için;

Boşaltma hortumunu kontrol etmeniz gerekir.

Katı atıkların pompa dişlisinin altından çıkarılması

Ünite tabanına yerleştirilen tahliye filtresinin güzel bir şekilde temizlenmesi gerekir.

Bu işlemler, bulaşık makinesinin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için yapılan koruyucu bakım işlerinin önemli bir parçasıdır. Cihaz filtresinin ve diğer parçaların çıkarılarak temizlenmesi ve yeniden yerine yerleştirilmesi gerekir.