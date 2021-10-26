Bosch bulaşık makinesi E22 hatası ve arızası nedir, nasıl giderilir? E22 hatası çözümü

E22 hata kodu, çoğu zaman programın başında ve ortasında görülür. Kullanıcı ise, bunun bir sistem hatası olduğunu düşünür ve programı yeniden başlatır. Bu hile genellikle bir kere çalışır.

Bosch Bulaşık Makinesi E22 Hatası ve Arızası Nedir?

Bosch bulaşık makinesinde görülen E22 hata kodu, çoğu zaman bulaşık makinesinin yıkama programından önce görülür. Son işlemden 5-7 dakika önce programı ya da program döngüsünü duraklatır. Daha sonra ise, E22 hata kodu verir. Bazı durumlarda Bosch bulaşık makinesini kapatıp yeniden çalıştırdıktan sonra makine normal bir şekilde çalışmaya devam eder. Pek çok durumda E22 hata kodu, yıkama programının hemen bitiminden önce görülür.

Bosch Bulaşık Makinesi E22 Hatası ve Arızası Nasıl Giderilir?

Bosch makinesinin verdiği E22 sistem hatası vermesi, daha çok programın başında ya da ortasında görülür.

Sorunu çözmeye çalışan bir kullanıcı, mutfak cihazını kapatarak bir süre bekleyip sonra makineyi yeniden açarak, makineyi çalıştırmayı denemelidir.

Makine daha sonra bulaşıkları yıkamaya başlar. Ama yaklaşık olarak 10-15 dakika kadar sonra aşağı giderek başka bir sistem hatası olan E24 sistem hatasını verir.

Bosch bulaşık makinesini tekrar tekrar başlatırsanız bu iki sistem hatası da dönüşümlü olarak ya da E22 hata kodu tek başına görülebilir.

E22 Hatası Çözümü

E22 Hata kodunu gördüğünüz zaman defalarca makineyi açıp kapatmak kontrol ünitesinin bozulmasına neden olabilir. E22 kodu görüldüğü zaman, tıkanmış ya da filtrelenmiş plakaların yiyecek kalıntılarından arındırılması gerekir.