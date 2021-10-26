Bosch bulaşık makinesi E09 hatası ve arızası nedir, nasıl giderilir? E09 hatası çözümü

Bosch bulaşık makinelerinde görülen e09 hata kodu, oldukça ciddi bir sorundur ve hemen giderilmesi gerekir. Ünlü Alman markasının bir ürünü olan Bosch bulaşık makinelerinde görülen E09 hata kodu, ısıtma elemanının kırılması anlamına gelir.

Bosch Bulaşık Makinesi E09 Hatası ve Arızası Nedir?

Bosch bulaşık makinesinin ısıtıcısı, genellikle çamaşır makinelerinden daha farklıdır. Çünkü sirkülasyon pompasına entegre edilmiş durumdadır ve tek başına değiştirilemez. Genellikle de pompa ile birlikte değiştirilmesi gerekir. E09 hata kodu, sadece üçüncü nesil makinelere programlanan bir koddur. Bu nedenle yedek parça satın alırken makinenin tam olarak modelinin bilinmesi gerekir. Bazı durumlarda kontrol kartının ve sıcaklık sensörünün arızalanmasından, ısıtma elemanından kabloya modülde arıza oluşması durumunda ortaya çıkabilir.

Bosch Bulaşık Makinesi E09 Hatası ve Arızası Nasıl Giderilir?

Bosch bulaşık makinesinin ısıtma elemanını kontrol etmek ve değiştirmek oldukça kolaydır. Bunun için çapraz bir tornavida, bir ısıtma elemanı ve multimetre gerekiyor. Fakat en önemli zorluk ise, ısıtıcının sirkülasyon ünitesine bağlanması ve ısıtma elemanının sökülebilmesi için üniteden ayrılması gerekir.

E09 Hatası Çözümü

Bosch bulaşık makinesini bağlı olduğu tüm birimlerden ayırmak gerekir.

Ardından makinenin kenarlarında bulunan plastik klipsleri çıkararak makinenin ön kısmını sökmeniz gerekir.

Isıtma elemanını dolaşım ünitesine bağlayan kelepçeyi ve fişleri sökmeniz gerekir.

Yeni ısıtıcıyı ambalajından çıkararak eski yonganın üzerine koyarak tüm talaşları kontaklara takmanız gerekir. Bu sayede sorunu çözebilirsiniz. Fakat sorun düzelmediyse yetkili servise başvurmanız gerekir.