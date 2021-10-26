Bosch bulaşık makinelerinde meydana gelen hataların bir takım kodları bulunmaktadır. Bu kodların ne anlama geldiği bilindiğinde kişiler kendi imkanları ile bu hataları giderebilir. Eğer Bosch bulaşık makinesi hata vermeye devam ediyorsa o zaman yetkili teknik servis ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Bosch Bulaşık Makinesi Arıza ve Hata Kodları Ne Anlama Gelir?

E01 Sirkülasyon Pompası devresinde arıza meydana gelmesi; bu durumda şebekede düşük voltaj olabilmektedir. Bu nedenle güç kaynağının kontrol edilmesi gerekmektedir. Hatanın düzeltilmesi için bulaşık makinesi prizden çıkarılmalıdır. 10-15 dk beklendikten sonra tekrar prize takılmalıdır.

E02 ve E04 Su ısıtma sorunu; Bu hata ile karşılaşılması durumunda öncelikle makinenin ana şebekeden kapatılması gerekmektedir. Bir süre bekledikten sonra makine tekrar açılmalıdır. Sorun devam ederse yetkili servis ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

F1 ve E1 Su ısıtma hatası meydana gelmesi durumunda bulaşık makinesi ana şebeke üzerinden kapatılarak bir süre beklenip sonrasında makinenin tekrar açılması gerekmektedir. Böyle bir problem ile sıklıkla karşılaşılıyor ise yetkili servise başvurmak gerekir.

E03 ExtraDry ek kurutma ısıtma hatası oluşması halinde kişilerin yetkili servislere başvurması gerekmektedir.

F2 ve E2 Sıcaklık sensörü hatası oluşması durumunda öncelikle bulaşık makinesinin prizden çekilmesi ve bir süre beklenmesi gerekmektedir. Bu işlemin ardından priz tekrar fişe takılır. Hata devam ederse yetkili servis ile görüşülmesi gerekir.

E4 ve F4 Akış Sensörü hatası olması durumunda püskürtme memelerinde tıkanma meydana gelmiş olabilir. Böyle bir durumda bu memelerin kürdan ile temizlenmesi gerekir. Yerleştirilen bulaşıkla püskürtme kolunun dönmesine engel oluyorsa o zaman bulaşıkların düzgün bir şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir.

E3 ve F3 hatası su giriş hatası olarak bilinir. Bu durumda su belli bir süre içerisinde dolmuyor anlamına gelir. Böyle bir durumda su besleme vanası açık olmayabilir. Bunun dışında gelen suyun basıncı düşük olabilmektedir. Bir başka neden ise giriş valfinin ön kısmında bulunan süzgeç tıkanmış olabilir. Bunların düzeltilmesi gerekmektedir.