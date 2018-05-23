Börek dondurucuda nasıl saklanır?

Börekler buzdolabında kısa sürede bozulmadan dururken dondurucularda bu sürenin daha da uzaması mümkündür ve bazı püf noktaları vardır.

Yeni pişmiş börekler dondurucuya kaldırılmadan önce oda sıcaklığında soğumaya bırakılır. Soğuyan börek bir saklama kabı ya da buzdolabı poşetine sarılarak dondurucuya yerleştirilir.

Börekler pişirilmeden de buzdolabında saklanabilir. Böylece daha uzun süre muhafaza edilir. Pişmemiş böreği dondurucuda saklanmadan önce geniş bir tepsi içerisinde, dilimler birbirlerine değmeyecek biçimde 1 gece buzdolabında bekletmek gerekir. Dondurucuya ayrı ayrı buzdolabı poşetlerinde konur.

Pişmiş börek dondurucudan çıkarıldıktan sonra fırında ısıtıldığında yeni yapılmışçasına taze bir hale gelir. Pişmemiş börek de çözülmesi beklenmeden önceden ısıtılmış fırında pişirilir.

Böreğin dondurucuda saklanma süresi en az 2 aydır. Bu süre böreğin yapıldığı iç malzemeye göre değişim gösterir. Örneğin peynir harcı ile hazırlanan börekler dondurucuda 7 ay kadar muhafaza edilirken kıymalı börekte bu süre biraz daha kısadır.

Pişmemiş börek yine iç malzemesine göre farklılık gösterse de maksimum 1 sene bozulmadan durabilir.