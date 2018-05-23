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Börek dondurucuda nasıl saklanır?

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Börek dondurucuda nasıl saklanır?
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Oldukça lezzetli bir hamur işi olan börek, açılmış yufka ya da hamurun içerisine çeşitli malzemeler konularak yapılır. Börek yapıldıktan kısa bir süre sonra tüketilmediği taktirde çabucak bozulan bir yiyecektir. Bunun için taze börek ya kısa sürede tüketilir ya da uygun saklama koşullarında kaldırılıp bozulmadan muhafaza edilmelidir.

Börek dondurucuda nasıl saklanır

Börekler buzdolabında kısa sürede bozulmadan dururken dondurucularda bu sürenin daha da uzaması mümkündür ve bazı püf noktaları vardır.

 

Börek dondurucuda nasıl saklanır
 

Yeni pişmiş börekler dondurucuya kaldırılmadan önce oda sıcaklığında soğumaya bırakılır. Soğuyan börek bir saklama kabı ya da buzdolabı poşetine sarılarak dondurucuya yerleştirilir.

Börek dondurucuda nasıl saklanır

Börekler pişirilmeden de buzdolabında saklanabilir. Böylece daha uzun süre muhafaza edilir. Pişmemiş böreği dondurucuda saklanmadan önce geniş bir tepsi içerisinde, dilimler birbirlerine değmeyecek biçimde 1 gece buzdolabında bekletmek gerekir. Dondurucuya ayrı ayrı buzdolabı poşetlerinde konur.

Börek dondurucuda nasıl saklanır

Pişmiş börek dondurucudan çıkarıldıktan sonra fırında ısıtıldığında yeni yapılmışçasına taze bir hale gelir. Pişmemiş börek de çözülmesi beklenmeden önceden ısıtılmış fırında pişirilir.

Börek dondurucuda nasıl saklanır

Böreğin dondurucuda saklanma süresi en az 2 aydır. Bu süre böreğin yapıldığı iç malzemeye göre değişim gösterir. Örneğin peynir harcı ile hazırlanan börekler dondurucuda 7 ay kadar muhafaza edilirken kıymalı börekte bu süre biraz daha kısadır.

Börek dondurucuda nasıl saklanır

Pişmemiş börek yine iç malzemesine göre farklılık gösterse de maksimum 1 sene bozulmadan durabilir. 

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