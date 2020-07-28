Bora isminin anlamı nedir? Bora ne demek?

Rengi mavi olan Bora ismi erkek çocukları için Türkçede yaygın kullanılan adlardan biridir. Kökeni Türkçe olması ile beraber daha fazla tercih ediliyor. Aynı zamanda tek başına kullanılması ile beraber farklı isimler üzerinden de güzel bir uyum sağlamaktadır.

Bora İsminin Anlamı

Bora adı hem isim hem de sözlük anlamı üzerinden değerlendirilmektedir. Öncelikle isim anlamı üzerinden baktığımız zaman, ‘Araziden çıkan şiddetli rüzgar’ biçiminde ifade edildiğini söylemek mümkün. Daha çok belli bölgelerde esen sert Rüzgar olarak da bilinmektedir. Bu güzel anlamı ile beraber o yüzden erkek çocuklar için pek çok ebeveyn tarafından tercih ediliyor. Zira daha çok gücü ve erkeksi yanı temsil etmektedir.

Bu isim aynı zamanda sözlük anlamı üzerinden de kullanılmaktadır. Arkasından yağmur getiren sert rüzgar şeklinde ifade edilir. Yerel açıdan her ne kadar daha birçok değişik anlamı olsa dahi, genel anlamda bu şekilde kullanılır. Eğer minik yavrunuz için isim olarak henüz bir karara varmamış iseniz Bora adını değerlendirebilirsiniz. Zira son zamanlarda anne ve babalar tarafından internetten çok sık araştırılan ve ilgi gören en güzel isimlerden biri olarak öne çıkıyor.