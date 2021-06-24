Bombay Kedisi Nedir? Bombay Kedisinin Özellikleri, Kişiliği Ve Bakımı Nasıldır?

Bombay kedileri siyah panter olarak bilinmektedir. Simsiyah görünümleri ile en sevimli kedi türlerinden bir tanesidir.

Bombay Kedisi Nedir?

Bombay kedileri 1970 yılında ilk kez ortaya çıkmış olan bir kedi türüdür. Kırma bir kedi türü olarak bilinen bombay kedisi safkan kedi ırklarından değildir. Bombay kedisi Burmese ve Amerikan Shorthair kedilerinin çiftleşmesi ile ortaya çıkmış olan bir kedi türüdür. Melez ırk kedi türlerinden olarak bilinmektedir.

Bombay Kedisi Kökeni

Bombay kedisinin iki tane kökeni bulunmaktadır. Bunlardan ilki Amerika Birleşik Devletleri ikincisi de Güney Doğu Asya ülkelerinden olan Tayland ülkesidir.

Bombay Kedisi Fiziksel Özellikleri

- Tüylerinin renkleri koyu siyahtır.

- Tüyleri kısa ve oldukça parlaktır.

- Erkek bombay kedilerinin ağırlıkları dişilere göre daha fazladır.

- Kafa şekilleri yuvarlak ve basıktır.

- Göz renkleri ya bakır ya da altın rengindedir.

- Bombay kedilerinin gözleri oldukça parlaktır.

- Bacakları oldukça kaslı ve kuvvetlidir.

Bombay Kedisi Kişiliği ve Ruhsal Özellikleri

Bombay kedileri en sevecen kedilerinden bir tanesidir. Kişilikleri gereği çok meraklı kedilerdir. Sürekli olarak etrafında olan bitene pür dikkat bakarlar. Aynı zamanda oyun oynamayı da çok severler. Özellikle sahipleri ile sürekli olarak oyun oynamak isterler. Kedi oyuncaklarına oldukça meraklıdır. Eğer bombay kedisi sahiplenmek istiyorsanız kedi oyuncaklarını da temin etmelisiniz.

Bombay Kedisinin Yatkın Olduğu Hastalıklar

- Solunum sistemi hastalıkları

- Deride yırtılma sorunları

- Böbrek hastalıkları

- Kardiyomiyopati

- Hipokalemi

Bombay Kedisi Bakımı

Bombay kedisinin tüyleri çok parlaktır. Bu tüylerinin parlaklığını kaybetmemesi açısından sürekli olarak tüy fırçası ile düzenli olarak taramanız gerekmektedir. Aynı zamanda bu şekilde tarama işlemi yaparak ölü tüylerinin de atılmasını sağlayabilirsiniz. Kedinin tüylerinin parlaklığını sürdürmesi açısından kedi pudrası da kullanabilirsiniz.

Bombay Kedisi Nasıl Yıkanır?

Bombay kedisi sudan irkilen bir hayvandır. Dolayısıyla yıkama işlemini mutlaka iki kişi yapması gerekir. Bir kişinin tutması diğerinin de yıkaması doğru olacaktır. Kedileri küvette değil de leğen gibi alanda yıkamak doğrudur. Silikon eldivenler takarak tüylerini yavaşça yıkayabilirsiniz.

Bombay Kedisi Tüy Kesimi Nasıl Yapılır?

Bombay kedisinin tüylerini kesmek için tüy kesici makaslar kullanabilirsiniz. Bunun için kediyi öncelikle yumuşak bir zemine yatırın ve canını yakmadan yavaş itinalı bir şekilde tüy kesimini yapabilirsiniz.

Bombay Kedisi Kaç Yıl Yaşar?

Bombay kedilerinin ortalama ömürleri 15 ila 20 yıl arasındadır.

Bombay Kedisi Nasıl Eğitilir?

Bombay kedisini eğitirken sessiz ve sakin konuşarak eğitmeniz gerekir. Zeki hayvanlarda oldukları için tuvalet eğitimi başta olmak üzere onu her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutacak olan hareketleri ve komutları öğrenir. Bunun için onunla oyun oynayarak da eğitimini yapabilirsiniz. Kedi oyuncakları bu noktada işinize yarayacaktır. Bol bol kedi oyuncaklarını kullanarak bombay kedisini kolayca eğitmeniz mümkündür.

Bombay Kedisi Renkleri

Bombay kedisinin tek rengi siyah rengidir. Açık ve parlak bir siyah renktir.

Bombay Kedisi Mama Önerisi

Bombay kedisini pirzola ya da tavuk budu ile besleyebilirsiniz. Aynı zamanda tahılsız pirinç de yine verebilirsiniz.