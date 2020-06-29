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GeriSağlık Böcek ısırıkları ve arı sokmasına karşı neler yapılmalı?
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Sağlık
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 29.06.2020 - 13:12,Son Güncelleme:

Böcek ısırıkları ve arı sokmasına karşı neler yapılmalı?

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Böcek ısırıkları ve arı sokmasına karşı neler yapılmalı?
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Özellikle bu mevsimlerde böceklerin artış göstermesi nedeniyle ısırmalar ve bunlara bağlı gelişen reaksiyonlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Peki arı ve böcek sokması durumunda neler yapılmalı? Hangi önemler alınmalı?

Dermatoloji Uzmanı Sertaç Sever, yaz aylarında sıklıkla karşılaşılan arı ve böcek sokmasıyla ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı.
 
- Sinek, böcek ve örümcek ısırıkları

Bu türlere bağlı ısırıklarda ciltte tahriş ve allerji gelişimini fazla görmeyiz ama allerjik yapısı olanlarda durum farklı. Özellikle atopik dediğimiz allerjik yapılı çocuklar ve erişkinlerde normalde allerji yaratmayan sinek ve böceklerin ısırması da yoğun allerjik tepkilere neden olmaktadır. Bu tür durumlarda dermatoloji uzmanlarının önerileri ile bu şikayetler kısa sürede toparlanır ve önlem alınmış olur. Korunma için ise bitkisel bazlı olan kimyasal içermeyen kovucu ürünler kullanılabilir. 

- Kene ısırıkları 

Keneler kan ile beslenen canlılar oldukları için ısırmalarıyla hayati risk oluşturan Kırım Konga Kanamalı Ateşi (KKKA) ve Lyme hastalığı gibi bulaşıcı ve tehlikeli hastalıkları taşırlar. En önemli konu kenenin kişinin kendisi tarafından zorlanarak veya ezilerek çıkartılmaması en yakın sağlık kuruluşuna başvurularak burada uzman kişiler tarafından vücuttan uzaklaştırılmasıdır. 

- Arı sokmaları

Arı sokmaları eğer kişide allerjik bir durum varsa hayati tehlike oluşturabilir. Böyle bir durumda en yakın sağlık merkezine acil olarak başvurulması gerekmektedir. Hatta bu tür kişiler allerji uzmanları tarafından reçete edilebilen ‘acil müdahale iğneleri’ ni yanlarında bulundurup acil durumlarda kendileri uygulayabilirler. Allerji yoksa da bazı arı sokmalarında iğnenin çıkartılması gerekebilir. Bunun haricinde oluşacak bölgesel reaksiyonun azaltılması için soğuk uygulama rahatlatıcı olur. Doktor önerisi krem ve ilaçlarla da sürecin kısa sürede atlatılmasını sağlar. 

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