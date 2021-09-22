Blöf nasıl oynanır, oyunun kuralları nelerdir? Blöf oyunu kaç kişiyle oynanır?

Blöf, şansın etkisinin oldukça az olduğu, kâğıt saymak veya psikolojik nitelikteki analize dayalı olan bir iskambil kartı oyunudur. Oyundaki esas amaç, oyuna adını veren eylem; blöftür. İyi bir blöf yapan ve bir başkasının blöfünü görebilen kişi oyunu kazanmaktadır.

Blöf Nasıl Oynanır?

Blöf oyunu, bir deste iskambil kartları ve üç oyuncu ile birlikte oynanmaktadır. Bununla birlikte beş kişiyle de oynanabilmektedir. Ancak beş kişiyle oynanacak ise mevcut deste sayısının artırılması gerekmektedir. Oyundaki temel amaç ise elde bulunan kartların öbür oyunculardan çok daha önce bitirilmesidir. Oyun başlangıcında kartlar iyi bir şekilde karıştırılmaktadır. Bütün oyunculara 13 tane kart dağıtılmaktadır. Şayet kişi sayısından kaynaklı olarak herkese eşit dağıtılmazsa elinde en fazla kart bulunduran kişi oyuna ilk önce başlayan oyuncu olmaktadır. Ayrıca Blöf oyunu saat yönünün tersi yönde oynanmaktadır.

Blöf Kaç Kişi İle Oynanır?

Blöf, mantık ve çoğu zaman psikolojik nitelikteki analizleri gerektiren bir iskambil kartı oyunu ifade etmektedir. Bir deste ile ve en az üç kişiyle oynanmaktadır. Altı ve çok daha fazla oyuncu için ise iki deste ile oynanabilmektedir.

Blöf Oyununun Kuralları Nelerdir?

Oyunu başlatan oyuncu elinde bulunmakta olan kartlardan bir ya da bir bölümünü masaya kapalı şekilde koymaktadır. Ancak bu kartların kaç tane veya hangi kart olduğu kesinlikle belirtilmelidir. Bununla beraber Blöf oyununda çok önemli bir kural mevcuttur. Oyuncunun ortaya koymuş olduğu kağıtların aynı sayıdan ve türden olmasına dikkat etmesi gerekmektedir.

Bahsedilen durum oyunun en önemli kurallarından biridir. Daha sonra ise oyun öbür oyuncuya geçmektedir. Diğer oyuncunun yapabileceği üç farklı seçenek bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi pas demesidir ya da oyuncu ortaya kart da koyabilmektedir. Bununla birlikte blöf deyip ortada yer alan kartları açabilmektedir. Blöf deyip kartları açarsa mevcut kartların ilk oyuncunun söylemiş olduğu kartlar ile aynı olması gerekmektedir. Şayet blöf ise oyunu başlatmış olan kişiye kartlarını geri vermektedir ve sonra sıra blöfü çıkarıp kişiye geçmektedir.