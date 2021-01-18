Bitkilerinizi hayata döndürecek harika püf noktaları

Evinizde, bahçenizde ya da ofisinizde büyüttüğünüz çiçek bir anda solabilir. Mutfağınızda bulunan birkaç malzemeyi kullanarak eski haline getirmeniz mümkün. İşte harika püf noktaları…

Muz kabuğu mucizesi

Bir muzun kabuğu, bir çay bardağı öğütülmüş kahve ve bir yumurtanın kabuklarını blendera atın. Üzerine biraz su ekledikten sonra tüm malzemeleri karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı bitkinin etrafına dökün. Bu harika karışım bitkinizi çok kısa sürede tekrar canlandıracak.

Organik saksı kullanın

Çürümeye başlayan bitkinizi organik saksıya almayı deneyebilirsiniz. Organik saksı olarak hindistan cevizi kabuğunu kullanmak harika bir fikir. Bu kabuğu saksı yerine kullanabilirsiniz. Bu sayede bitkinizin köklerinde başlayan çürümeleri önleyebilirsiniz.

Yoğurt en iyi gübre

Solmaya başlayan bitkilerinizi canlandırmak için pek çok yol var. Bunlardan biri de yoğurt kullanmak. Evet yanlış duymadınız, yoğurt kullanabilirsiniz. Tabanına ekleyeceğiniz bir kaşık yoğurt, bitkinizi organik asitlerle zenginleştirmenizi sağlayacak. Bu şekilde de eski canlılığını geri kazanacak.

Yumurta suyu ile besleyin

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurtayı haşladıktan sonra suyunu asla dökmeyin. Bu suyu bitkilerinizi canlandırmak için kullanabilirsiniz. Yumurtayı haşladığınız suyu soğuduktan sonra bitkileri sulayın. Bu sayede toprak vitamin kazanacak.