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Nasıl Yapılır?
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 18.01.2021 - 13:35 | Son Güncelleme:

Bitkilerinizi hayata döndürecek harika püf noktaları

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Bitkilerinizi hayata döndürecek harika püf noktaları
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Ev bitkilerine sahip olan herkes, onların solup gittiğini görmenin ciddi şekilde iç karartıcı olduğunu bilir. İster en sevdiğiniz çiçeğinizi zamanında sulamayı unutmuş olun, ister yanlış yere koymuş olun, pes etmeyin ve kesinlikle bir kenara atmayın.

Evinizde, bahçenizde ya da ofisinizde büyüttüğünüz çiçek bir anda solabilir. Mutfağınızda bulunan birkaç malzemeyi kullanarak eski haline getirmeniz mümkün. İşte harika püf noktaları…

Muz kabuğu mucizesi

Bir muzun kabuğu, bir çay bardağı öğütülmüş kahve ve bir yumurtanın kabuklarını blendera atın. Üzerine biraz su ekledikten sonra tüm malzemeleri karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı bitkinin etrafına dökün. Bu harika karışım bitkinizi çok kısa sürede tekrar canlandıracak.

Organik saksı kullanın

Çürümeye başlayan bitkinizi organik saksıya almayı deneyebilirsiniz. Organik saksı olarak hindistan cevizi kabuğunu kullanmak harika bir fikir. Bu kabuğu saksı yerine kullanabilirsiniz. Bu sayede bitkinizin köklerinde başlayan çürümeleri önleyebilirsiniz.

Evinizde kolayca yetiştirebileceğiniz faydalı bitkiler
Evinizde kolayca yetiştirebileceğiniz faydalı bitkiler

Yoğurt en iyi gübre

Solmaya başlayan bitkilerinizi canlandırmak için pek çok yol var. Bunlardan biri de yoğurt kullanmak. Evet yanlış duymadınız, yoğurt kullanabilirsiniz. Tabanına ekleyeceğiniz bir kaşık yoğurt, bitkinizi organik asitlerle zenginleştirmenizi sağlayacak. Bu şekilde de eski canlılığını geri kazanacak.

Yumurta suyu ile besleyin

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurtayı haşladıktan sonra suyunu asla dökmeyin. Bu suyu bitkilerinizi canlandırmak için kullanabilirsiniz. Yumurtayı haşladığınız suyu soğuduktan sonra bitkileri sulayın. Bu sayede toprak vitamin kazanacak.

Evde kolonya ve dezenfektan yapımı!Yapabilirim'in bu haftaki bölümünde evde kolonya ve dezenfektan yapımını anlattık.
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