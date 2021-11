Bitki İsimleri Nelerdir? Bitkilerin Türkçe Ve Latince İsimlerinin Listesi

Bitkiler belirli bir biyolojik cinse ve türe aittirler ve isimlendirilirken ilk olarak cins ismi daha sonra tür ismi olacak şekilde isimlendirilirler. Bu isimlendirme şeklini Latince olarak ilk kez, 1753 yılında Carl Von Linne yapmıştır. Bu şekilde isimlendirme yapılması, bitkileri tanımanın ve her bir bitkiyi ayırt etmenin kolay yolunu oluşturmuştur.

Bitkiler İsimlendirilirken

Bitkilerin isimlendirilmesi bitki sistematiği biliminin konusudur. Bugün hala daha herbaryumlarda (bitki incelemesi yapılan laboratuvarlar) yeni bulunan türlere isimlendirme yapılmakta ve bu isimlendirme yapılırken geçerli belli kurallara dikkat edilmelidir. Yeni bulunan türlere, türü bulan kişinin adı da verilebilir bu şekilde bir isimlendirme : cins adı + tür adı + türü bulan kişinin adı şeklinde yazılır. Cins isminin baş harfi büyük, tür isminin baş harfi ise küçük yazılır. Bitki isimleri yazılırken italik olarak yazılmalı varyete, ya da sp.(varyetesi belli olmayan, sinonim olan türler) olan türler ise italik olarak değil düz yazı ile yazılmalıdır.

Bitkilerin Özellikleri

Bitkiler yapraklanma durumuna göre yaprak döken, her mevsim yeşil olarak ikiye, form bakımından ağaç, ağaççık, çalı, yer örtücü olarak dörde ayrılırlar. Her bitkinin yaşayabildiği uygun koşullar vardır ve bu koşullar bitkiden bitkiye değişmektedir. Her bitki her şehirde yaşayamaz, bitkilerin hangi şehirlerde yaşadığını öğrenebilmek adına adaptasyon kuşağına bakılmalı eğer yetiştirilmek istenilen bitki bu adaptasyon kuşağına uygun ise yetiştirilmelidir. Her bölgenin adaptasyon kuşağı (mevsim zonu) birbirinden farklıdır.

Bitki Latince ve Türkçe İsimleri

Araucaria heterophylla - Salon Çamı

Aesculus hippocastanum - Beyaz Çiçekli At Kestanesi

Acer platanoides - Akçaağaç

Amygdallus communis - Badem Ağacı

Abies concolor - Gümüş Köknar

Acacia dealbata - Gümüşi Akasya

Acer negundo - Dişbudak Yapraklı Akçaağaç

Acer palmatum - Japon Akçaağacı

Albizia julibrissin - Gülibrişim

Alnus cordata - İtalya Kızıl Ağacı

Berberis thunbergii - Kırmızı Yapraklı Hanım Tuzluğu

Buxus sempervirens - Adi Şimşir

Bambusa - Bambu

Bambusa nana - Bodur Bambu

Bauhinia variegata - Orkide Ağacı

Betula pendula - Adi Huş

Callistemon viminalis - Fırça Çalısı

Canna indica - Kanna

Casuarina equisetifolia - Demir Ağacı

Cedrus libani - Lübnan Sediri

Celtis australis - Çitlenbik

Cercis siliquastrum - Erguvan

Chamaerops humulis - Bodur Akdeniz Palmiyesi

Citrus sinensis - Portakal

Cordyline australis - Lahana Hurması

Cotoneaster horizontalis - Yayılıcı Dağ Muşmulası

Cycas revoluta - Sikas

Cyperus alternifolius - Japon Şemsiyesi

Duranta repens - Ağaç Menekşesi

Dracaena fragrans - Ejderha Ağacı

Dypsis lutescens - Areka

Dypsis decaryi - Üçgen Palmiye

Eleagnus angustifolia - İğde

Euonymus japonicus - Alacalı Taflan

Euryops pectinatus - Sarı Çiçekli Papatya

Fagus sylvatica - Avruoa Kayını

Fatsia japonica - Japon Çınarı

Fraxinus ornus - Çiçekli Dişbudak

Ginkgo biloba - Mabet Ağacı

Gardenia jasminoides - Gardenya

Grevillea robusta - İpek Ağacı

Haworthia cymbiformis - Havortia

Hebe veronica - Veronica çalısı

Hedera helix - Kaya Sarmaşığı

Hibiscus mutabilis - Ağaç Hatmi

Hibiscus rosasinensis - Japon Gülü

Huernia macrocarpa - Deniz Yıldızı Çiçeği

Iris germenica - Süsen

Jacaranda mimosifolia - Jakaranda

Jasminum officinale - Yasemin Çalısı

Plathanus orientalis - Çınar

Liquidambar orientalis - Sığla