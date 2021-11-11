Bitki İsimleri Nelerdir? Bitkilerin Türkçe Ve Latince İsimlerinin Listesi
Bitkiler, canlılar için çok önemlidir. İnsanlar ve hayvanlar için gerekli olan oksijeni üretmekle kalmayıp, Dünya üzerindeki yaşam döngüsünün temel taşını oluşturarak, kuraklık ve küresel ısınmayla savaşmaktadırlar. Bitki isimleri nelerdir? bitkilerin Türkçe ve Latince isimleri nelerdir tüm detayları ile derledik.
Bitkiler belirli bir biyolojik cinse ve türe aittirler ve isimlendirilirken ilk olarak cins ismi daha sonra tür ismi olacak şekilde isimlendirilirler. Bu isimlendirme şeklini Latince olarak ilk kez, 1753 yılında Carl Von Linne yapmıştır. Bu şekilde isimlendirme yapılması, bitkileri tanımanın ve her bir bitkiyi ayırt etmenin kolay yolunu oluşturmuştur.
Bitkiler İsimlendirilirken
Bitkilerin isimlendirilmesi bitki sistematiği biliminin konusudur. Bugün hala daha herbaryumlarda (bitki incelemesi yapılan laboratuvarlar) yeni bulunan türlere isimlendirme yapılmakta ve bu isimlendirme yapılırken geçerli belli kurallara dikkat edilmelidir. Yeni bulunan türlere, türü bulan kişinin adı da verilebilir bu şekilde bir isimlendirme : cins adı + tür adı + türü bulan kişinin adı şeklinde yazılır. Cins isminin baş harfi büyük, tür isminin baş harfi ise küçük yazılır. Bitki isimleri yazılırken italik olarak yazılmalı varyete, ya da sp.(varyetesi belli olmayan, sinonim olan türler) olan türler ise italik olarak değil düz yazı ile yazılmalıdır.
Bitkilerin Özellikleri
Bitkiler yapraklanma durumuna göre yaprak döken, her mevsim yeşil olarak ikiye, form bakımından ağaç, ağaççık, çalı, yer örtücü olarak dörde ayrılırlar. Her bitkinin yaşayabildiği uygun koşullar vardır ve bu koşullar bitkiden bitkiye değişmektedir. Her bitki her şehirde yaşayamaz, bitkilerin hangi şehirlerde yaşadığını öğrenebilmek adına adaptasyon kuşağına bakılmalı eğer yetiştirilmek istenilen bitki bu adaptasyon kuşağına uygun ise yetiştirilmelidir. Her bölgenin adaptasyon kuşağı (mevsim zonu) birbirinden farklıdır.
Bitki Latince ve Türkçe İsimleri
Araucaria heterophylla - Salon Çamı
Aesculus hippocastanum - Beyaz Çiçekli At Kestanesi
Acer platanoides - Akçaağaç
Amygdallus communis - Badem Ağacı
Abies concolor - Gümüş Köknar
Acacia dealbata - Gümüşi Akasya
Acer negundo - Dişbudak Yapraklı Akçaağaç
Acer palmatum - Japon Akçaağacı
Albizia julibrissin - Gülibrişim
Alnus cordata - İtalya Kızıl Ağacı
Berberis thunbergii - Kırmızı Yapraklı Hanım Tuzluğu
Buxus sempervirens - Adi Şimşir
Bambusa - Bambu
Bambusa nana - Bodur Bambu
Bauhinia variegata - Orkide Ağacı
Betula pendula - Adi Huş
Callistemon viminalis - Fırça Çalısı
Canna indica - Kanna
Casuarina equisetifolia - Demir Ağacı
Cedrus libani - Lübnan Sediri
Celtis australis - Çitlenbik
Cercis siliquastrum - Erguvan
Chamaerops humulis - Bodur Akdeniz Palmiyesi
Citrus sinensis - Portakal
Cordyline australis - Lahana Hurması
Cotoneaster horizontalis - Yayılıcı Dağ Muşmulası
Cycas revoluta - Sikas
Cyperus alternifolius - Japon Şemsiyesi
Duranta repens - Ağaç Menekşesi
Dracaena fragrans - Ejderha Ağacı
Dypsis lutescens - Areka
Dypsis decaryi - Üçgen Palmiye
Eleagnus angustifolia - İğde
Euonymus japonicus - Alacalı Taflan
Euryops pectinatus - Sarı Çiçekli Papatya
Fagus sylvatica - Avruoa Kayını
Fatsia japonica - Japon Çınarı
Fraxinus ornus - Çiçekli Dişbudak
Ginkgo biloba - Mabet Ağacı
Gardenia jasminoides - Gardenya
Grevillea robusta - İpek Ağacı
Haworthia cymbiformis - Havortia
Hebe veronica - Veronica çalısı
Hedera helix - Kaya Sarmaşığı
Hibiscus mutabilis - Ağaç Hatmi
Hibiscus rosasinensis - Japon Gülü
Huernia macrocarpa - Deniz Yıldızı Çiçeği
Iris germenica - Süsen
Jacaranda mimosifolia - Jakaranda
Jasminum officinale - Yasemin Çalısı
Plathanus orientalis - Çınar
Liquidambar orientalis - Sığla