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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 11.11.2021 - 10:39 | Son Güncelleme:

Bitki İsimleri Nelerdir? Bitkilerin Türkçe Ve Latince İsimlerinin Listesi

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Bitki İsimleri Nelerdir? Bitkilerin Türkçe Ve Latince İsimlerinin Listesi

Bitkiler, canlılar için çok önemlidir. İnsanlar ve hayvanlar için gerekli olan oksijeni üretmekle kalmayıp, Dünya üzerindeki yaşam döngüsünün temel taşını oluşturarak, kuraklık ve küresel ısınmayla savaşmaktadırlar. Bitki isimleri nelerdir? bitkilerin Türkçe ve Latince isimleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

 Bitkiler belirli bir biyolojik cinse ve türe aittirler ve isimlendirilirken ilk olarak cins ismi daha sonra tür ismi olacak şekilde isimlendirilirler. Bu isimlendirme şeklini Latince olarak ilk kez, 1753 yılında Carl Von Linne yapmıştır. Bu şekilde isimlendirme yapılması, bitkileri tanımanın ve her bir bitkiyi ayırt etmenin kolay yolunu oluşturmuştur.

 Bitkiler İsimlendirilirken

 Bitkilerin isimlendirilmesi bitki sistematiği biliminin konusudur. Bugün hala daha herbaryumlarda (bitki incelemesi yapılan laboratuvarlar) yeni bulunan türlere isimlendirme yapılmakta ve bu isimlendirme yapılırken geçerli belli kurallara dikkat edilmelidir. Yeni bulunan türlere, türü bulan kişinin adı da verilebilir bu şekilde bir isimlendirme : cins adı + tür adı + türü bulan kişinin adı şeklinde yazılır. Cins isminin baş harfi büyük, tür isminin baş harfi ise küçük yazılır. Bitki isimleri yazılırken italik olarak yazılmalı varyete, ya da sp.(varyetesi belli olmayan, sinonim olan türler) olan türler ise italik olarak değil düz yazı ile yazılmalıdır.

 Bitkilerin Özellikleri

 Bitkiler yapraklanma durumuna göre yaprak döken, her mevsim yeşil olarak ikiye, form bakımından ağaç, ağaççık, çalı, yer örtücü olarak dörde ayrılırlar. Her bitkinin yaşayabildiği uygun koşullar vardır ve bu koşullar bitkiden bitkiye değişmektedir. Her bitki her şehirde yaşayamaz, bitkilerin hangi şehirlerde yaşadığını öğrenebilmek adına adaptasyon kuşağına bakılmalı eğer yetiştirilmek istenilen bitki bu adaptasyon kuşağına uygun ise yetiştirilmelidir. Her bölgenin adaptasyon kuşağı (mevsim zonu) birbirinden farklıdır.

 Bitki Latince ve Türkçe İsimleri

 Araucaria heterophylla - Salon Çamı

 Aesculus hippocastanum - Beyaz Çiçekli At Kestanesi

 Acer platanoides - Akçaağaç

 Amygdallus communis - Badem Ağacı

 Abies concolor - Gümüş Köknar

 Acacia dealbata - Gümüşi Akasya

 Acer negundo - Dişbudak Yapraklı Akçaağaç

 Acer palmatum - Japon Akçaağacı

 Albizia julibrissin - Gülibrişim

 Alnus cordata - İtalya Kızıl Ağacı

 Berberis thunbergii - Kırmızı Yapraklı Hanım Tuzluğu

 Buxus sempervirens - Adi Şimşir

 Bambusa - Bambu

 Bambusa nana - Bodur Bambu

 Bauhinia variegata - Orkide Ağacı

 Betula pendula - Adi Huş

 Callistemon viminalis - Fırça Çalısı

 Canna indica - Kanna

 Casuarina equisetifolia - Demir Ağacı

 Cedrus libani - Lübnan Sediri

 Celtis australis - Çitlenbik

 Cercis siliquastrum - Erguvan

 Chamaerops humulis - Bodur Akdeniz Palmiyesi

 Citrus sinensis - Portakal

 Cordyline australis - Lahana Hurması

 Cotoneaster horizontalis - Yayılıcı Dağ Muşmulası

 Cycas revoluta - Sikas

 Cyperus alternifolius - Japon Şemsiyesi

 Duranta repens - Ağaç Menekşesi

 Dracaena fragrans - Ejderha Ağacı

 Dypsis lutescens - Areka

 Dypsis decaryi - Üçgen Palmiye

 Eleagnus angustifolia - İğde

 Euonymus japonicus - Alacalı Taflan

 Euryops pectinatus - Sarı Çiçekli Papatya

 Fagus sylvatica - Avruoa Kayını

 Fatsia japonica - Japon Çınarı

 Fraxinus ornus - Çiçekli Dişbudak

 Ginkgo biloba - Mabet Ağacı

 Gardenia jasminoides - Gardenya

 Grevillea robusta - İpek Ağacı

 Haworthia cymbiformis - Havortia

 Hebe veronica - Veronica çalısı

 Hedera helix - Kaya Sarmaşığı

 Hibiscus mutabilis - Ağaç Hatmi

 Hibiscus rosasinensis - Japon Gülü

 Huernia macrocarpa - Deniz Yıldızı Çiçeği

 Iris germenica - Süsen

 Jacaranda mimosifolia - Jakaranda

 Jasminum officinale - Yasemin Çalısı

 Plathanus orientalis - Çınar

 Liquidambar orientalis - Sığla

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