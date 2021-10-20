Bitki çayı nasıl demlenir, nasıl kaynatılır? Demlikte bitki çayı nasıl yapılır...

Bitki çayları doğal şifa kaynağı olduğu için gün geçtikçe daha fazla tercih edilmektedir. Hem kilo vermeye yardımcı hem de sağlıklı ve lezzetli olan bitki çaylarının nasıl demleneceğini bilmek de yarar vardır.

Bitki Çayı Nasıl Demlenir?

Bitki çayları ülkemizde en sık tüketilen çaylardan birisidir. Pek çok faydası ile sevilerek tüketilen bitki çaylarının demleme şekli de çok önemli olmaktadır. Bazı bitki çayları demlenerek tüketilirken bazıları kaynatılarak tüketilmektedir. Bitki çayı şu şekilde demlenmelidir:

- Bitkinin yaprak ve çiçek gibi dokulu organları demlenerek hazırlanmalıdır.

- Bitkiler ağzı kapaklı bir fincan içerisine konulmalı ve üzerine kaynatılmış içme suyu ilave edilmelidir.

- Önerilen miktarda bekletilmesi ve daha sonra tüketilmelidir.

- Demleme süresi istenilen etki ve derecesine göre 5 ile 20 dakika arasında olmalıdır.

Bitki Çayı Nasıl Kaynatılır?

Bitki çaylarında nasıl kaynatılacağı ve kaynama süresi vereceği etki açısından çok önemlidir. Bu nedenle kaynatılarak hazırlanacak bitki çaylarının nasıl hazırlanacağı mutlaka bilinmelidir. Bitki çayları şu şekilde kaynatılarak tüketilmelidir:

- Bitkilerin kök, kabak ve odun gibi sert bölgeleri demleme biçiminde hazırlanmalı ve çaydanlığın demliğinin içerisine konulmalıdır.

- Üzerine gerekli miktar su ilave edilmeli ve kaynatılmalıdır.

- Bitki ısı uygulaması ile bozulacak hassas etkili bileşikler içeriyor ise demleme hazırlanmasından kaçınılmalıdır.

- Kaynama süresi ise özel koşullar haricinde genellikle 30 dakika olmaktadır.

- Bazı durumlarda ise su kaynadıktan sonra kısık ateşte 5 dakika daha kaynatılmalıdır. Bu durum aroma verici bileşenlerinin kaybolmaması ve en aza indirilmesi için oldukça önemlidir.

Demlikte Bitki Çayı Nasıl Yapılır?

Demlikte bitki çayı demlemek oldukça pratiktir. Demlikte bitki çayı demlemek için ilk olarak çaydanlığın demlik kısmına bitki çayı konulmalıdır. Daha sonra normal çay demler gibi kaynamış su üzerine eklenmelidir. Eklenecek suyun miktarı bitki çayının azlığına ve çokluğuna göre ayarlanmalıdır. Daha sonra kaynamış su eklenen çay bir süre kısık ateşte kaynatılmalı ve bekletilmelidir. Kaynamış olan demlikteki bitki çayı yaklaşık 30 dakika bekletilmelidir. Ardından demlenmiş olan çay bir çay bardağı ve fincan yardımı ile tüketilebilir.